Şara: Trump'la gelecek, bugün ve geçmiş hakkında konuştuk

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/sara-trumpla-gelecek-bugun-ve-gecmis-hakkinda-konustuk-1100878212.html

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştiilen görüşmesinin ardından Şara, ABD medyasına açıklamalarda bulundu... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunu görüştüğünü söyledi.Konuşmasında Şara, şu ifadeleri kullandı:'İsrail ile doğrudan müzakere söz konusu değil'Şara, Suriye ile İsrail arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin bir soruya yanıt verirken, Suriye'deki İbrahim Anlaşmaları'na katılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti:Ayrıca Şara, El Kaide ile bağlantısının geçmişte kaldığını ve Trump ile yaptığı görüşmede bu konunun gündeme getirilmediğini söyleyerek, şu değerlendirmeleri yaptı:Şara, 11 Eylül'deki El Kaide saldırılarıyla ilgili bir soruya ise, şöyle yanıt verdi:Şara ve Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. Bir saat 40 dakika süren görüşmede, Hazine Bakanlığı, ABD'nin Suriye üzerindeki kalan kısıtlamalarını, yani Sezar Yasası'nı, Rusya veya İran'ı içeren yaptırımlı işlemler hariç olmak üzere askıya aldığını duyurdu. Ayrıca, ABD hükümetinin Suriye'nin terörü destekleyen devlet statüsünü incelemeye devam edeceği belirtildi.Ziyaret, ülkenin 1940'larda bağımsızlığını kazanmasından bu yana bir Suriye liderinin Beyaz Saray'ı ziyaret ettiği ilk ziyaret olurken, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının ardından geldi.Ancak bu, Trump-Şara arasındaki ilk görüşme değil. İkili, 25 yıl aradan sonra ilk kez Mayıs ayında Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti. Trump, bu görüşmeden kısa bir süre sonra, Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzalayarak, on yıllardır süren kısıtlama dönemini sona erdirmişti.Daha önce ise BM Güvenlik Konseyi, Şara'ya yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde oy kullandı. Rusya da dahil olmak üzere Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi, ilgili karar lehine oy kullandı. Kimse karşı oy kullanmazken, Çin ise çekimser kaldı.

