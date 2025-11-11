Türkiye
Dünya haritası
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/sara-trumpla-gelecek-bugun-ve-gecmis-hakkinda-konustuk-1100878212.html
Şara: Trump'la gelecek, bugün ve geçmiş hakkında konuştuk
Şara: Trump'la gelecek, bugün ve geçmiş hakkında konuştuk
Sputnik Türkiye
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştiilen görüşmesinin ardından Şara, ABD medyasına açıklamalarda bulundu.
dünya
abd
suriye
donald trump
ahmed eş-şara
i̇srail
güvenlik konseyi
el kaide
sezar yasası
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunu görüştüğünü söyledi.Konuşmasında Şara, şu ifadeleri kullandı:'İsrail ile doğrudan müzakere söz konusu değil'Şara, Suriye ile İsrail arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin bir soruya yanıt verirken, Suriye'deki İbrahim Anlaşmaları'na katılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti:Ayrıca Şara, El Kaide ile bağlantısının geçmişte kaldığını ve Trump ile yaptığı görüşmede bu konunun gündeme getirilmediğini söyleyerek, şu değerlendirmeleri yaptı:Şara, 11 Eylül'deki El Kaide saldırılarıyla ilgili bir soruya ise, şöyle yanıt verdi:Şara ve Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. Bir saat 40 dakika süren görüşmede, Hazine Bakanlığı, ABD'nin Suriye üzerindeki kalan kısıtlamalarını, yani Sezar Yasası'nı, Rusya veya İran'ı içeren yaptırımlı işlemler hariç olmak üzere askıya aldığını duyurdu. Ayrıca, ABD hükümetinin Suriye'nin terörü destekleyen devlet statüsünü incelemeye devam edeceği belirtildi.Ziyaret, ülkenin 1940'larda bağımsızlığını kazanmasından bu yana bir Suriye liderinin Beyaz Saray'ı ziyaret ettiği ilk ziyaret olurken, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının ardından geldi.Ancak bu, Trump-Şara arasındaki ilk görüşme değil. İkili, 25 yıl aradan sonra ilk kez Mayıs ayında Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti. Trump, bu görüşmeden kısa bir süre sonra, Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzalayarak, on yıllardır süren kısıtlama dönemini sona erdirmişti.Daha önce ise BM Güvenlik Konseyi, Şara'ya yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde oy kullandı. Rusya da dahil olmak üzere Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi, ilgili karar lehine oy kullandı. Kimse karşı oy kullanmazken, Çin ise çekimser kaldı.
Şara: Trump'la gelecek, bugün ve geçmiş hakkında konuştuk

03:53 11.11.2025
© AA / Suriye Cumhurbaşkanlığı/Handout ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
© AA / Suriye Cumhurbaşkanlığı/Handout
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştiilen görüşmesinin ardından Şara, ABD medyasına açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Şara, ikilinin Sezar yasası hakkında görüştüğünü bildirdi.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunu görüştüğünü söyledi.
Konuşmasında Şara, şu ifadeleri kullandı:
Gelecek, bugün ve geçmiş hakkında konuştuk ve yaptırımların kaldırılması hakkında konuştuk ve Birleşmiş Milletler'de, Güvenlik Konseyi'nde bana ve diğer insanlara uygulanan yaptırımların kaldırılması yönünde bir karar çıktı

'İsrail ile doğrudan müzakere söz konusu değil'

Şara, Suriye ile İsrail arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin bir soruya yanıt verirken, Suriye'deki İbrahim Anlaşmaları'na katılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti:
Suriye'nin İsrail ile sınırı var ve İsrail 1967'den beri Golan Tepeleri'ni işgal ediyor. İsrail ile şu anda doğrudan müzakereye girmeyeceğiz, belki Başkan Trump bu tür bir müzakereye yardımcı olabilir.
Ayrıca Şara, El Kaide ile bağlantısının geçmişte kaldığını ve Trump ile yaptığı görüşmede bu konunun gündeme getirilmediğini söyleyerek, şu değerlendirmeleri yaptı:
"Bence bu geçmişte kalan bir konu. Başkan Trump ile bunu tartışmadık. Trump'la gelecek hakkında konuştuk. Suriye'deki gelecekteki yatırım fırsatları hakkında konuştuk. Suriye artık jeopolitik bir müttefik ve ABD'nin, özellikle gaz çıkarma konusunda büyük yatırımlar yapabileceği bir yer olarak görülüyor."
Şara, 11 Eylül'deki El Kaide saldırılarıyla ilgili bir soruya ise, şöyle yanıt verdi:
"O zamanlar ben sadece 19 yaşındaydım, yani çok genç bir insandım ve o zamanlar herhangi bir karar verme yetkim yoktu. Bu konuyla hiçbir ilgim yok. O zamanlar benim bölgemde El Kaide yoktu. Dolayısıyla bu soruyu yanlış kişiye soruyorsunuz. Öldürülen her sivil için yas tutuyoruz ve insanların savaştan acı çektiğini, özellikle de savaşın bedelini ödeyen sivillerin acı çektiğini biliyoruz."
Şara ve Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. Bir saat 40 dakika süren görüşmede, Hazine Bakanlığı, ABD'nin Suriye üzerindeki kalan kısıtlamalarını, yani Sezar Yasası'nı, Rusya veya İran'ı içeren yaptırımlı işlemler hariç olmak üzere askıya aldığını duyurdu. Ayrıca, ABD hükümetinin Suriye'nin terörü destekleyen devlet statüsünü incelemeye devam edeceği belirtildi.
Ziyaret, ülkenin 1940'larda bağımsızlığını kazanmasından bu yana bir Suriye liderinin Beyaz Saray'ı ziyaret ettiği ilk ziyaret olurken, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının ardından geldi.
Ancak bu, Trump-Şara arasındaki ilk görüşme değil. İkili, 25 yıl aradan sonra ilk kez Mayıs ayında Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti. Trump, bu görüşmeden kısa bir süre sonra, Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzalayarak, on yıllardır süren kısıtlama dönemini sona erdirmişti.
Daha önce ise BM Güvenlik Konseyi, Şara'ya yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde oy kullandı. Rusya da dahil olmak üzere Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi, ilgili karar lehine oy kullandı. Kimse karşı oy kullanmazken, Çin ise çekimser kaldı.
