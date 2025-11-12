https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/sindirgida-18-binden-fazla-deprem-prof-dr-hasan-sozbilir-uyardi-sistemde-yeni-ana-sok-yasama-1100926025.html

Sındırgı'da 18 binden fazla deprem, Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: 'Sistemde yeni ana şok yaşama tehlikesi var'

Sındırgı’da 18 binden fazla deprem, Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: 'Sistemde yeni ana şok yaşama tehlikesi var'

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ağustostan bu yana meydana gelen... 12.11.2025

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, ağustos ayından bu yana yaşanan yoğun sarsıntılarla Türkiye’nin deprem gündemindeki yerini koruyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede yapılan incelemelerde 18 binden fazla depremin kaydedildiğini açıkladı.Prof. Dr. Sözbilir yaptığı açıklamada, Sındırgı ve çevresinde deprem aktivitesi açısından anormal bir durum yaşandığını, bunun nedeninin birden fazla fay hattının etkileşim içinde olması olduğunu söyledi.'Emendere fayı bu depremde tetiklendi'Sözbilir, Sındırgı Fayı’nın güneyindeki dağlık bölgede yürüttükleri jeolojik incelemelerde, 27 Ekim’deki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yeni bir fay zonu tespit ettiklerini belirtti.Sözbilir, "27 Ekim'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yeniden bir çalışma yaptık. Orada Emendere Fay Zonu'nu saptadık. O fay zonu aynı zamanda jeotermal sistemi kontrol eden bir fay. O fayın bu depremde tetiklendiğini söyleyebiliyoruz. Yani birden fazla fay birbirini tetikleyecek şekilde deprem ürettiği için hızlı bir deprem aktivitesi ortaya çıkmış durumda. Yine ölü fay diye sınıflandırdığımız faylar bu depremde belli ölçeklerde aktif oldu. Son birkaç gündür de Sındırgı Fayı'nda deprem aktivitesi başladı. En son 4,9 büyüklüğündeki deprem bu faya atfedilebilir. Fayların tümü birlikte bir şekilde etkilendiği için deprem aktivitesi daha fazla hissediliyor, dolayısıyla sarsıntı bölgede bir süre daha devam edebilir" diye konuştu.'Sistemde yeni bir ana şok yaşama tehlikesi var'Sözbilir, ayrıca normalde ölü fay olarak sınıflandırılan bazı fayların da bu süreçte yeniden aktif hale geldiğini, bu nedenle bölgede artçı sarsıntıların daha sık hissedildiğini ifade etti. Bölgede normal şartlarda depremin etkisi ve şiddetinde azalma beklediklerini ifade eden Sözbilir, şunları kaydetti:"Eğer yeni bir ana şok yaşanmazsa şu anda devam eden aktivite belli ölçeklerde etkinliğini azaltabilir. Ancak sistemde yeni bir ana şok yaşama tehlikesi var. Böyle bir durum olursa sistem bu sefer güneydoğuya doğru kırılmaların devam edeceği ve artçıların daha da uzun süreceğini söyleyebiliriz. Eğer artık bir ana şok tekrar yaşanmazsa 6 ve üstü, o zaman bu alt aktivite belli bir zaman sonra bitecektir. Deprem aktiviteleri devam ederken 11 kişiden oluşan yer bilimcilerle bölgedeki faylarda çalışma yürütüyoruz. Son dönemde meydana gelen depremlerin stres analizini yapıyoruz. Depremlerin oluştuğu faylarda hangi tarafa doğru enerji transferi yaptığını gerekli analizlerle ölçebiliyoruz. Bundan sonra depremler hangi fayın tetiklenmesine neden olabilir? Aslında bu çalışmalar onu bulmak demek. Tüm bu çalışmaların sonunda stresin ne kadar toplandığı ve hangi faya doğru stres aktarımı olacağı ortaya çıkmış olacak."

