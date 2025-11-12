https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/afad-duyurdu-kibrista-deprem-meydana-geldi-1100925662.html
AFAD duyurdu: Kıbrıs'ta deprem meydana geldi, Mersin bile sallandı
AFAD duyurdu: Kıbrıs'ta deprem meydana geldi, Mersin bile sallandı
Sputnik Türkiye
AFAD, Akdeniz’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Güney Kıbrıs açıklarında saat 12.31’de kaydedilen sarsıntının, denizin 15 kilometre... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T12:54+0300
2025-11-12T12:54+0300
2025-11-12T13:01+0300
kıbrıs
son depremler
afad
akdeniz
güney kıbrıs
kuzey kıbrıs
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
deprem
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 Kasım 2025 tarihinde Akdeniz açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.31’de kaydedilen sarsıntının merkez üssü Güney Kıbrıs açıkları olarak açıklandı.15 kilometre derinlikte gerçekleştiAFAD’ın verilerine göre, depremin 34.61 kuzey enlemi ve 32.44 doğu boylamında, deniz seviyesinden 15 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar raporu bulunmuyor.Çevre bölgelerde de hissedildiSarsıntının, Kuzey Kıbrıs, Antalya ve Mersin kıyılarında da hafif şekilde hissedildiği belirtiliyor. Yetkililer, deprem sonrası herhangi bir tsunami riski olmadığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/ehliyetini-yenilemeyene-sigortadan-hasar-odenmeyecek-karsi-tarafin-hasarini-da-odemek-1100917686.html
kıbrıs
akdeniz
güney kıbrıs
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kıbrıs, afad, akdeniz, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, deprem, deprem, deprem son dakika
kıbrıs, afad, akdeniz, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, deprem, deprem, deprem son dakika
AFAD duyurdu: Kıbrıs'ta deprem meydana geldi, Mersin bile sallandı
12:54 12.11.2025 (güncellendi: 13:01 12.11.2025)
AFAD, Akdeniz’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Güney Kıbrıs açıklarında saat 12.31’de kaydedilen sarsıntının, denizin 15 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem, çevre bölgelerde de hissedildi ancak herhangi bir hasar bilgisi paylaşılmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 Kasım 2025 tarihinde Akdeniz açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.31’de kaydedilen sarsıntının merkez üssü Güney Kıbrıs açıkları olarak açıklandı.
15 kilometre derinlikte gerçekleşti
AFAD’ın
verilerine göre, depremin 34.61 kuzey enlemi
ve 32.44 doğu boylamında
, deniz seviyesinden 15 kilometre derinlikte
meydana geldiği bildirildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar raporu
bulunmuyor.
Çevre bölgelerde de hissedildi
Sarsıntının, Kuzey Kıbrıs
, Antalya
ve Mersin kıyılarında
da hafif şekilde hissedildiği belirtiliyor. Yetkililer, deprem sonrası herhangi bir tsunami riski
olmadığını açıkladı.