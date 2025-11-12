Türkiye
AFAD duyurdu: Kıbrıs'ta deprem meydana geldi, Mersin bile sallandı
AFAD duyurdu: Kıbrıs'ta deprem meydana geldi, Mersin bile sallandı
AFAD, Akdeniz’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Güney Kıbrıs açıklarında saat 12.31’de kaydedilen sarsıntının, denizin 15 kilometre... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 Kasım 2025 tarihinde Akdeniz açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.31'de kaydedilen sarsıntının merkez üssü Güney Kıbrıs açıkları olarak açıklandı.15 kilometre derinlikte gerçekleştiAFAD'ın verilerine göre, depremin 34.61 kuzey enlemi ve 32.44 doğu boylamında, deniz seviyesinden 15 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar raporu bulunmuyor.Çevre bölgelerde de hissedildiSarsıntının, Kuzey Kıbrıs, Antalya ve Mersin kıyılarında da hafif şekilde hissedildiği belirtiliyor. Yetkililer, deprem sonrası herhangi bir tsunami riski olmadığını açıkladı.
AFAD duyurdu: Kıbrıs'ta deprem meydana geldi, Mersin bile sallandı

AFAD, Akdeniz’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Güney Kıbrıs açıklarında saat 12.31’de kaydedilen sarsıntının, denizin 15 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem, çevre bölgelerde de hissedildi ancak herhangi bir hasar bilgisi paylaşılmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 Kasım 2025 tarihinde Akdeniz açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.31’de kaydedilen sarsıntının merkez üssü Güney Kıbrıs açıkları olarak açıklandı.

15 kilometre derinlikte gerçekleşti

AFAD’ın verilerine göre, depremin 34.61 kuzey enlemi ve 32.44 doğu boylamında, deniz seviyesinden 15 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar raporu bulunmuyor.

Çevre bölgelerde de hissedildi

Sarsıntının, Kuzey Kıbrıs, Antalya ve Mersin kıyılarında da hafif şekilde hissedildiği belirtiliyor. Yetkililer, deprem sonrası herhangi bir tsunami riski olmadığını açıkladı.
