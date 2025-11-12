https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/afad-duyurdu-kibrista-deprem-meydana-geldi-1100925662.html

AFAD duyurdu: Kıbrıs'ta deprem meydana geldi, Mersin bile sallandı

AFAD, Akdeniz’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Güney Kıbrıs açıklarında saat 12.31’de kaydedilen sarsıntının, denizin 15 kilometre... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 Kasım 2025 tarihinde Akdeniz açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.31’de kaydedilen sarsıntının merkez üssü Güney Kıbrıs açıkları olarak açıklandı.15 kilometre derinlikte gerçekleştiAFAD’ın verilerine göre, depremin 34.61 kuzey enlemi ve 32.44 doğu boylamında, deniz seviyesinden 15 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar raporu bulunmuyor.Çevre bölgelerde de hissedildiSarsıntının, Kuzey Kıbrıs, Antalya ve Mersin kıyılarında da hafif şekilde hissedildiği belirtiliyor. Yetkililer, deprem sonrası herhangi bir tsunami riski olmadığını açıkladı.

