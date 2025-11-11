https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/putin-tokayev-ile-bolgesel-isbirligi-ve-stratejik-ortaklik-konularini-gorustu-1100909994.html

Putin, Tokayev ile bölgesel işbirliği ve stratejik ortaklık konularını görüştü

Kremlin'de gerçekleşen görüşmede Putin, Tokayev'e Moskova'ya yaptığı ziyaret için teşekkür ederek, Kazak liderle sürekli temas halinde olduğunu belirtti.Putin, "Bu yılı çok iyi bir şekilde tamamlayacağımızı ve yakın geleceğe yönelik planlar yapacağımızı düşünüyorum" dedi.Tokayev ise sıcak karşılama için Putin’e teşekkür ederek, uluslararası gelişmeler hakkındaki görüşlerini paylaşmak istediğini vurguladı.Tokayev, Rusya ve Kazakistan arasındaki ilişkilerde ciddi bir sorun bulunmadığını belirterek, “İki ülke arasındaki işbirliği stratejik ortaklık ve ittifak ilişkileri çerçevesinde. Birlikte çalışmadığımız, etkileşimde bulunmadığımız bir alan yok” ifadelerini kullandı.Tokayev'in Rusya'ya iki günlük ziyareti çerçevesinde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık, siyasi, ticaret-ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gündemin kilit meselelerinin ele alınması bekleniyor.

