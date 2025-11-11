https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/abd-ve-rusya-arasindaki-isbirligi-tum-dunyanin-yararina-1100910271.html

‘ABD ve Rusya arasındaki işbirliği tüm dünyanın yararına’

‘İkinci Dünya Savaşı Anıtı Dostları’ organizasyonunun başkanı Jane Droppa, Rusya ile ABD arasındaki işbirliğinin tüm dünyanın yararına olduğunu belirtti. 11.11.2025, Sputnik Türkiye

‘İkinci Dünya Savaşı Anıtı Dostları’ organizasyonunun başkanı Jane Droppa, Sputnik’e verdiği demeçte İkinci Dünya Savaşı'ndaki işbirliği örneğinin Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin dünya barışına katkı sağladığını gösterdiğini belirterek, iki ülkenin birlikte çalışmasının önemini vurguladı.Droppa, “Her zaman, her ülke bir arada çalışarak insanların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlayabilir ve dünya daha iyi bir yer haline gelir. Bu, Rusya, ABD, Fransa, Almanya, Polonya, Meksika ve diğer ülkeler için işe yaradı. Her ülke için. Ne kadar çok birlikte çalışırsak, o kadar iyi” dedi.Droppa, İkinci Dünya Savaşı'nın, Rusya ve ABD'nin etkili bir şekilde işbirliği yaptığı önemli bir örnek olduğunu belirterek, “Bu, insanların farklılıklarını bir kenara bırakıp, amacın faşizmi yenmek olduğunu fark ettikleri ve birlikte çalışabildikleri bir dönemdi” ifadelerini kullandı.

