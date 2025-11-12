https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/msb-20-personelin-bulundugu-ucagin-enkazinda-inceleme-basladi-1100913068.html
MSB: 20 personelin bulunduğu uçağın enkazında inceleme başladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere olan TSK'ya ait C130 kargo uçağının enkazına bu sabah saatlerinde ekiplerin ulaştığını belirterek kaza kırım incelemesinin başladığını duyurdu.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:MSB: 20 personel vardıMSB dün akşam yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:Milli Savunma Bakanlığı, düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldığını, uçağın düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini bildirdi.MSB'den aktarılan bilgiye göre Gürcistan arama kurtarma ekipleri uçağın enkazına dün saat 17.00 civarlarında ulaştı. Enkaz, kaza kırım ekiplerince incelemesi maksadıyla emniyete alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Derin bir üzüntüyle öğrendikCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik." dedi.
07:04 12.11.2025 (güncellendi: 07:12 12.11.2025)
Milli Savunma Bakanlığı, düşen C130 askeri kargo uçağında 20 personel bulunduğunu belirterek uçak enkazında bu sabah saatlerinde kaza kırım ekinin inceleme başlattığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere olan TSK'ya ait C130 kargo uçağının enkazına bu sabah saatlerinde ekiplerin ulaştığını belirterek kaza kırım incelemesinin başladığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."
MSB dün akşam yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
"Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Milli Savunma Bakanlığı, düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldığını, uçağın düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini bildirdi.
MSB'den aktarılan bilgiye göre Gürcistan arama kurtarma ekipleri uçağın enkazına dün saat 17.00 civarlarında ulaştı. Enkaz, kaza kırım ekiplerince incelemesi maksadıyla emniyete alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Derin bir üzüntüyle öğrendik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik." dedi.