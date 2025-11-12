https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/msb-20-personelin-bulundugu-ucagin-enkazinda-inceleme-basladi-1100913068.html

MSB: 20 personelin bulunduğu uçağın enkazında inceleme başladı

Milli Savunma Bakanlığı, düşen C130 askeri kargo uçağında 20 personel bulunduğunu belirterek uçak enkazında bu sabah saatlerinde kaza kırım ekinin inceleme... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere olan TSK'ya ait C130 kargo uçağının enkazına bu sabah saatlerinde ekiplerin ulaştığını belirterek kaza kırım incelemesinin başladığını duyurdu.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:MSB: 20 personel vardıMSB dün akşam yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:Milli Savunma Bakanlığı, düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldığını, uçağın düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini bildirdi.MSB'den aktarılan bilgiye göre Gürcistan arama kurtarma ekipleri uçağın enkazına dün saat 17.00 civarlarında ulaştı. Enkaz, kaza kırım ekiplerince incelemesi maksadıyla emniyete alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Derin bir üzüntüyle öğrendikCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik." dedi.

