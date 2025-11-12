Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/gurcistanda-kargo-ucaginin-enkazinin-cevresinde-arama-kurtarma-calismalari-suruyor-1100911082.html
Gürcistan'da kargo uçağının enkazının çevresinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Gürcistan'da kargo uçağının enkazının çevresinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Gürcistan’da düşen Milli Savunma Bakanlığı'na ait C130 tipi askeri kargo uçağının enkazının çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Güvenlik... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T01:17+0300
2025-11-12T01:21+0300
dünya
gürcistan
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
kargo uçuşları
kargo uçağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100911207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7a5598cb3c4ef6eeb13b53a204c7019.jpg
Milli Savunma Bakanlığı'nın, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kakheti bölgesinde düştü. Bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma ve inceleme çalışmalarına başladı.Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı çok sayıda ekip, geniş alanda güvenlik çemberi oluştururken bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.Arama kurtarma faaliyetlerine Gürcistan ordusu personeli de katılıyor. Güvenlik gerekçesiyle bölge görevliler dışında girişlere kapatıldı, gazetecilerin enkaz alanının yaklaşık 250 metre uzağında çalışmasına izin veriliyor.MSB: Uçağın düşme sebebi kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecekMilli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağı ile ilgili "Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir" açıklamasında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/msb-ucagin-dusme-sebebi-kaza-kirim-ekibimiz-tarafindan-yapilacak-detayli-inceleme-sonucunda-1100908328.html
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100911207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b384863ab50a39173471c7f689b035c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gürcistan, milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, kargo uçuşları, kargo uçağı
gürcistan, milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, kargo uçuşları, kargo uçağı

Gürcistan'da kargo uçağının enkazının çevresinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

01:17 12.11.2025 (güncellendi: 01:21 12.11.2025)
© AA / Davit KachkachishviliGürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldı
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
© AA / Davit Kachkachishvili
Abone ol
Gürcistan’da düşen Milli Savunma Bakanlığı'na ait C130 tipi askeri kargo uçağının enkazının çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Güvenlik çemberinin oluşturulduğu çalışmalara Gürcistan ordusu personelinin de katıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kakheti bölgesinde düştü. Bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma ve inceleme çalışmalarına başladı.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı çok sayıda ekip, geniş alanda güvenlik çemberi oluştururken bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.
Arama kurtarma faaliyetlerine Gürcistan ordusu personeli de katılıyor.
Güvenlik gerekçesiyle bölge görevliler dışında girişlere kapatıldı, gazetecilerin enkaz alanının yaklaşık 250 metre uzağında çalışmasına izin veriliyor.

MSB: Uçağın düşme sebebi kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecek

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağı ile ilgili "Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir" açıklamasında bulunmuştu.
TSK envanterindeki C-130 askeri kargo uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
TÜRKİYE
MSB: Uçağın düşme sebebi kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecek
Dün, 20:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала