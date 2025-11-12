https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/gurcistanda-kargo-ucaginin-enkazinin-cevresinde-arama-kurtarma-calismalari-suruyor-1100911082.html

Gürcistan'da kargo uçağının enkazının çevresinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Gürcistan'da kargo uçağının enkazının çevresinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

12.11.2025

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kakheti bölgesinde düştü. Bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma ve inceleme çalışmalarına başladı.Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı çok sayıda ekip, geniş alanda güvenlik çemberi oluştururken bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.Arama kurtarma faaliyetlerine Gürcistan ordusu personeli de katılıyor. Güvenlik gerekçesiyle bölge görevliler dışında girişlere kapatıldı, gazetecilerin enkaz alanının yaklaşık 250 metre uzağında çalışmasına izin veriliyor.MSB: Uçağın düşme sebebi kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecekMilli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağı ile ilgili "Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir" açıklamasında bulunmuştu.

