Şeytan boynuzlu yeni arı türü keşfedildi: Lucifer
Avustralyalı bilim insanları, küçük boynuzları olan yeni bir arı türü keşfetti. Şeytana benzetilen bu yeni tür arıya Lucifer adı verildi. 11.11.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100884716_0:304:2219:1552_1920x0_80_0_0_da59a859eb7fd149d20a606834aee548.png
Şeytan boynuzlu yeni arı türü keşfedildi: Lucifer
Avustralyalı bilim insanları, küçük boynuzları olan yeni bir arı türü keşfetti. Şeytana benzetilen bu yeni tür arıya Lucifer adı verildi.
Avustralya merkezli eğitim kurumu Curtin Üniversitesi'nden Dr. Kit Prendergast, Batı Avustralya'nın Goldfields bölgesinde, Megachile Lucifer (Hackeriapis) adı verilen, küçük şeytan benzeri "boynuzlara" sahip yeni bir yerli arı türü keşfedildiğini duyurdu.
Nesli tükenmekte olan bir çiçek incelenirken bulundu
Dikkat çekici yeni arı, yalnızca Norseman ve Hyden kasabaları arasında kalan Bremer Sıradağları bölgesinde yetişen ve nesli kritik derecede tehlike altında olan bir yabani çiçeğin incelenmesi sırasında bulundu.
Dr. Kit Prendergast, dişi arının alışılmadık boynuzlu kafası ve şeytani görünümü sebebiyle arıya "Lucifer" adı verildiğini belirtti.
Dr. Prendergast, "Bu türü, Goldfields'da nadir bir bitkiyi incelerken keşfettim ve bu arının hem nesli tükenmekte olan yabani çiçeği hem de yakındaki bir ebegümeci ağacını ziyaret ettiğini fark ettim" dedi.
Veritabınında hiçbir tür ile eşleşmiyor
DNA barkodlamasında Lucifer erkek ve dişi arıların aynı tür olduğu ve DNA veritabanlarında bilinen hiçbir arıyla eşleşmediği doğrulandı.