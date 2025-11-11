https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/seytan-boynuzlu-yeni-ari-turu-kesfedildi-lucifer-1100885016.html

Şeytan boynuzlu yeni arı türü keşfedildi: Lucifer

Şeytan boynuzlu yeni arı türü keşfedildi: Lucifer

Sputnik Türkiye

Avustralyalı bilim insanları, küçük boynuzları olan yeni bir arı türü keşfetti. Şeytana benzetilen bu yeni tür arıya Lucifer adı verildi. 11.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-11T10:42+0300

2025-11-11T10:42+0300

2025-11-11T10:42+0300

yaşam

arı

arı

şeytan boynuzlu arı lucifer

avustralya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100884716_0:304:2219:1552_1920x0_80_0_0_da59a859eb7fd149d20a606834aee548.png

Avustralya merkezli eğitim kurumu Curtin Üniversitesi'nden Dr. Kit Prendergast, Batı Avustralya'nın Goldfields bölgesinde, Megachile Lucifer (Hackeriapis) adı verilen, küçük şeytan benzeri "boynuzlara" sahip yeni bir yerli arı türü keşfedildiğini duyurdu. Nesli tükenmekte olan bir çiçek incelenirken bulunduDikkat çekici yeni arı, yalnızca Norseman ve Hyden kasabaları arasında kalan Bremer Sıradağları bölgesinde yetişen ve nesli kritik derecede tehlike altında olan bir yabani çiçeğin incelenmesi sırasında bulundu.Dr. Kit Prendergast, dişi arının alışılmadık boynuzlu kafası ve şeytani görünümü sebebiyle arıya "Lucifer" adı verildiğini belirtti. Dr. Prendergast, "Bu türü, Goldfields'da nadir bir bitkiyi incelerken keşfettim ve bu arının hem nesli tükenmekte olan yabani çiçeği hem de yakındaki bir ebegümeci ağacını ziyaret ettiğini fark ettim" dedi.Veritabınında hiçbir tür ile eşleşmiyorDNA barkodlamasında Lucifer erkek ve dişi arıların aynı tür olduğu ve DNA veritabanlarında bilinen hiçbir arıyla eşleşmediği doğrulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/idrardan-yapilan-gida-uzay-istasyonunda-test-edilecek-1100871067.html

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arı, arı, şeytan boynuzlu arı lucifer, avustralya