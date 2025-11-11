Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/seytan-boynuzlu-yeni-ari-turu-kesfedildi-lucifer-1100885016.html
Şeytan boynuzlu yeni arı türü keşfedildi: Lucifer
Şeytan boynuzlu yeni arı türü keşfedildi: Lucifer
Sputnik Türkiye
Avustralyalı bilim insanları, küçük boynuzları olan yeni bir arı türü keşfetti. Şeytana benzetilen bu yeni tür arıya Lucifer adı verildi. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T10:42+0300
2025-11-11T10:42+0300
yaşam
arı
arı
şeytan boynuzlu arı lucifer
avustralya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100884716_0:304:2219:1552_1920x0_80_0_0_da59a859eb7fd149d20a606834aee548.png
Avustralya merkezli eğitim kurumu Curtin Üniversitesi'nden Dr. Kit Prendergast, Batı Avustralya'nın Goldfields bölgesinde, Megachile Lucifer (Hackeriapis) adı verilen, küçük şeytan benzeri "boynuzlara" sahip yeni bir yerli arı türü keşfedildiğini duyurdu. Nesli tükenmekte olan bir çiçek incelenirken bulunduDikkat çekici yeni arı, yalnızca Norseman ve Hyden kasabaları arasında kalan Bremer Sıradağları bölgesinde yetişen ve nesli kritik derecede tehlike altında olan bir yabani çiçeğin incelenmesi sırasında bulundu.Dr. Kit Prendergast, dişi arının alışılmadık boynuzlu kafası ve şeytani görünümü sebebiyle arıya "Lucifer" adı verildiğini belirtti. Dr. Prendergast, "Bu türü, Goldfields'da nadir bir bitkiyi incelerken keşfettim ve bu arının hem nesli tükenmekte olan yabani çiçeği hem de yakındaki bir ebegümeci ağacını ziyaret ettiğini fark ettim" dedi.Veritabınında hiçbir tür ile eşleşmiyorDNA barkodlamasında Lucifer erkek ve dişi arıların aynı tür olduğu ve DNA veritabanlarında bilinen hiçbir arıyla eşleşmediği doğrulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/idrardan-yapilan-gida-uzay-istasyonunda-test-edilecek-1100871067.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100884716_0:0:2193:1644_1920x0_80_0_0_8aa611256e491d90902ae44440053f46.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
arı, arı, şeytan boynuzlu arı lucifer, avustralya
arı, arı, şeytan boynuzlu arı lucifer, avustralya

Şeytan boynuzlu yeni arı türü keşfedildi: Lucifer

10:42 11.11.2025
© Fotoğraf : Curtin Üniversitesi basın bülteniŞeytan boynuzlu yeni arı türü keşfedildi: Lucifer
Şeytan boynuzlu yeni arı türü keşfedildi: Lucifer - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
© Fotoğraf : Curtin Üniversitesi basın bülteni
Abone ol
Avustralyalı bilim insanları, küçük boynuzları olan yeni bir arı türü keşfetti. Şeytana benzetilen bu yeni tür arıya Lucifer adı verildi.
Avustralya merkezli eğitim kurumu Curtin Üniversitesi'nden Dr. Kit Prendergast, Batı Avustralya'nın Goldfields bölgesinde, Megachile Lucifer (Hackeriapis) adı verilen, küçük şeytan benzeri "boynuzlara" sahip yeni bir yerli arı türü keşfedildiğini duyurdu.

Nesli tükenmekte olan bir çiçek incelenirken bulundu

Dikkat çekici yeni arı, yalnızca Norseman ve Hyden kasabaları arasında kalan Bremer Sıradağları bölgesinde yetişen ve nesli kritik derecede tehlike altında olan bir yabani çiçeğin incelenmesi sırasında bulundu.
Dr. Kit Prendergast, dişi arının alışılmadık boynuzlu kafası ve şeytani görünümü sebebiyle arıya "Lucifer" adı verildiğini belirtti.
Dr. Prendergast, "Bu türü, Goldfields'da nadir bir bitkiyi incelerken keşfettim ve bu arının hem nesli tükenmekte olan yabani çiçeği hem de yakındaki bir ebegümeci ağacını ziyaret ettiğini fark ettim" dedi.

Veritabınında hiçbir tür ile eşleşmiyor

DNA barkodlamasında Lucifer erkek ve dişi arıların aynı tür olduğu ve DNA veritabanlarında bilinen hiçbir arıyla eşleşmediği doğrulandı.
Yeni uzay gıdası ISS'te test edilecek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
YAŞAM
İdrardan yapılan gıda Uzay İstasyonu'nda test edilecek
Dün, 19:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала