Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı: Ani su baskılarına dikkat
06:48 12.11.2025 (güncellendi: 06:49 12.11.2025)
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı doğu bölgelerinde yükseliyor. Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Yağışın sabah saatlerinden itibaren Marmara, Karadeniz bölgelerinde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Kasım Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ani su baskınlarına dikkat
Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA – 16°C
ÇANAKKALE – 18°C
İSTANBUL – 17°C
KIRKLARELİ – 16°C
EGE
Parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR – 14°C
DENİZLİ – 19°C
İZMİR – 22°C
MANİSA – 18°C
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 23°C
ANTALYA – 23°C
HATAY – 24°C
ISPARTA – 17°C
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – 15°C
ÇANKIRI – 18°C
ESKİŞEHİR – 14°C
KAYSERİ – 19°C
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU – 12°C
DÜZCE – 14°C
SİNOP – 18°C
ZONGULDAK – 15°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA – 19°C
RİZE – 22°C
SAMSUN – 19°C
TRABZON – 19°C
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM – 13°C
KARS – 14°C
MALATYA – 17°C
VAN – 16°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – 22°C
GAZİANTEP – 21°C
MARDİN – 21°C
SİİRT – 22°C
