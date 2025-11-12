Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/meteorolojiden-4-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-ani-su-baskilarina-dikkat-1100912581.html
Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı: Ani su baskılarına dikkat
Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı: Ani su baskılarına dikkat
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı doğu bölgelerinde yükseliyor. Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli... 12.11.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Kasım Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ani su baskınlarına dikkatYağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BURSA – 16°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE – 18°CParçalı bulutluİSTANBUL – 17°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ – 16°CParçalı bulutluEGEParçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR – 14°CParçalı bulutluDENİZLİ – 19°CParçalı bulutluİZMİR – 22°CParçalı bulutluMANİSA – 18°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı bulutlu, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – 24°CParçalı bulutluISPARTA – 17°CParçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – 15°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI – 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKAYSERİ – 19°CParçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.BOLU – 12°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE – 14°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP – 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK – 15°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA – 19°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE – 22°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN – 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON – 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM – 13°CParçalı ve çok bulutluKARS – 14°CParçalı ve çok bulutluMALATYA – 17°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN – 16°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 22°CParçalı bulutluGAZİANTEP – 21°CParçalı bulutluMARDİN – 21°CParçalı bulutluSİİRT – 22°CParçalı bulutlu
Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı: Ani su baskılarına dikkat

06:48 12.11.2025 (güncellendi: 06:49 12.11.2025)
© AASağanak yağış uyarısı
Sağanak yağış uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı doğu bölgelerinde yükseliyor. Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Yağışın sabah saatlerinden itibaren Marmara, Karadeniz bölgelerinde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Kasım Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ani su baskınlarına dikkat

Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA – 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE – 18°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 16°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR – 14°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ – 19°C
Parçalı bulutlu
İZMİR – 22°C
Parçalı bulutlu
MANİSA – 18°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 24°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA – 17°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – 15°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE – 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN – 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – 22°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP – 21°C
Parçalı bulutlu
MARDİN – 21°C
Parçalı bulutlu
SİİRT – 22°C
Parçalı bulutlu
