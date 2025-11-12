https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/meteorolojiden-4-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-ani-su-baskilarina-dikkat-1100912581.html

Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı: Ani su baskılarına dikkat

Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı: Ani su baskılarına dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı doğu bölgelerinde yükseliyor. Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-12T06:48+0300

2025-11-12T06:48+0300

2025-11-12T06:49+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

sağanak

sağanak yağış uyarısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100858186_0:153:2928:1800_1920x0_80_0_0_7d3b4dbb6212cf904b94574d3d6523cf.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Kasım Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ani su baskınlarına dikkatYağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BURSA – 16°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE – 18°CParçalı bulutluİSTANBUL – 17°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ – 16°CParçalı bulutluEGEParçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR – 14°CParçalı bulutluDENİZLİ – 19°CParçalı bulutluİZMİR – 22°CParçalı bulutluMANİSA – 18°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı bulutlu, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – 24°CParçalı bulutluISPARTA – 17°CParçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – 15°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI – 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKAYSERİ – 19°CParçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.BOLU – 12°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE – 14°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP – 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK – 15°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA – 19°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE – 22°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN – 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON – 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM – 13°CParçalı ve çok bulutluKARS – 14°CParçalı ve çok bulutluMALATYA – 17°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN – 16°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 22°CParçalı bulutluGAZİANTEP – 21°CParçalı bulutluMARDİN – 21°CParçalı bulutluSİİRT – 22°CParçalı bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/dollyden-bugune-hayvan-klonlamada-gelinen-nokta-ikinci-sans-mi-turkiyedeyapilirmi-1100888546.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

günlük hava durumu, 12 kasım 2025 hava raporu, türkiye hava tahmini, i̇stanbul hava durumu, bursa hava durumu, adana hava durumu, antalya hava durumu, zonguldak hava durumu, marmara bölgesi hava durumu, ege bölgesi hava durumu, akdeniz hava durumu, i̇ç anadolu hava durumu, batı karadeniz hava durumu, doğu karadeniz hava durumu, doğu anadolu hava durumu, güneydoğu anadolu hava durumu, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, yerel kuvvetli yağış, meteoroloji uyarısı