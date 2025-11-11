https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/sactan-uretilen-dis-macunu-curukleri-onleyip-minede-yenilenme-saglayabilir-1100890840.html
Saçtan üretilen diş macunu: Çürükleri önleyip minede yenilenme sağlayabilir
Saçtan üretilen diş macunu: Çürükleri önleyip minede yenilenme sağlayabilir
Sputnik Türkiye
Araştırmacılar, insan saçı ve kılından elde edilen keratin proteiniyle geliştirilen bir diş macununun, diş minesini onarmaya yardımcı olabileceğini ve çürük... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T13:43+0300
2025-11-11T13:43+0300
2025-11-11T13:43+0300
sağlik
diş
diş hekimi
hassasiyet
çürüme
diş macunu
tedavi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104054/36/1040543611_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_28c637b314a1d5062f4dabfc1d9b34f0.jpg
Ağız bakımında yeni bir dönem konuşuluyor. King’s College London’dan araştırmacılar, saç, deri ve yünde doğal olarak bulunan keratin proteini ile üretilen bir diş macununun diş minesini koruyup onarabileceğini bildirdi.Diş minesini tekrar güçlendirebilir Bilim insanları, keratinin tükürükteki minerallerle birleşerek diş üzerinde doğal mineye benzeyen koruyucu bir tabaka oluşturduğunu açıkladı. Bu tabakanın zamanla güçlenip dişe tutunduğu ve mineyi yeniden desteklediği ifade edildi. Prostodonti uzmanı Dr. Sherif Elsharkawy, “Mine kaybolduğunda geri gelmez. Bu nedenle onu yeniden oluşturabilecek çözümler büyük önem taşıyor” sözleriyle çalışmanın önemine dikkat çekti.Hassasiyeti azaltabilir, çürükleri engelleyebilir Laboratuvar testlerinde keratinli formülün mineyi aşınmaya karşı tamamen koruduğu, diş hassasiyetini azaltan sinir kanallarını koruyucu bir bariyerle kapattığı, erken çürük oluşumunu durdurabildiği aktarıldı. Araştırma ekibi, ürünün iki farklı şekilde kullanılabileceğini belirtti. Evde günlük diş macunu olarak ya da diş hekimi muayenesinde koruyucu jel olarak uygulanabilir. Ürünün 2–3 yıl içinde kullanıma girebileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/korlugu-baslamadan-durdurabilecek-yeni-lazer-tedavisi-aciklandi-1100842370.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104054/36/1040543611_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_f7ed1fd78fb11c589453def74722a703.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
diş, diş hekimi, hassasiyet, çürüme, diş macunu, tedavi
diş, diş hekimi, hassasiyet, çürüme, diş macunu, tedavi
Saçtan üretilen diş macunu: Çürükleri önleyip minede yenilenme sağlayabilir
Araştırmacılar, insan saçı ve kılından elde edilen keratin proteiniyle geliştirilen bir diş macununun, diş minesini onarmaya yardımcı olabileceğini ve çürük oluşumunu engelleyebileceğini açıkladı. Ürün hem doğal hem sürdürülebilir bir çözüm olarak sunuluyor.
Ağız bakımında yeni bir dönem konuşuluyor. King’s College London’dan araştırmacılar, saç, deri ve yünde doğal olarak bulunan keratin proteini ile üretilen bir diş macununun diş minesini koruyup onarabileceğini bildirdi.
Diş minesini tekrar güçlendirebilir
Bilim
insanları, keratinin tükürükteki minerallerle birleşerek diş üzerinde doğal mineye benzeyen koruyucu bir tabaka
oluşturduğunu açıkladı. Bu tabakanın zamanla güçlenip dişe tutunduğu ve mineyi yeniden desteklediği
ifade edildi. Prostodonti uzmanı Dr. Sherif Elsharkawy
, “Mine kaybolduğunda geri gelmez. Bu nedenle onu yeniden oluşturabilecek çözümler büyük önem taşıyor
” sözleriyle çalışmanın önemine dikkat çekti.
Hassasiyeti azaltabilir, çürükleri engelleyebilir
Laboratuvar testlerinde keratinli formülün mineyi aşınmaya karşı tamamen koruduğu, diş hassasiyetini azaltan sinir kanallarını koruyucu bir bariyerle kapattığı, erken çürük oluşumunu durdurabildiği aktarıldı. Araştırma ekibi, ürünün iki farklı şekilde kullanılabileceğini belirtti. Evde günlük diş macunu olarak ya da diş hekimi muayenesinde koruyucu jel olarak uygulanabilir. Ürünün 2–3 yıl içinde kullanıma girebileceği ifade edildi.