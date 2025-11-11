https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/sactan-uretilen-dis-macunu-curukleri-onleyip-minede-yenilenme-saglayabilir-1100890840.html

Saçtan üretilen diş macunu: Çürükleri önleyip minede yenilenme sağlayabilir

Saçtan üretilen diş macunu: Çürükleri önleyip minede yenilenme sağlayabilir

Sputnik Türkiye

Araştırmacılar, insan saçı ve kılından elde edilen keratin proteiniyle geliştirilen bir diş macununun, diş minesini onarmaya yardımcı olabileceğini ve çürük... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-11T13:43+0300

2025-11-11T13:43+0300

2025-11-11T13:43+0300

sağlik

diş

diş hekimi

hassasiyet

çürüme

diş macunu

tedavi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104054/36/1040543611_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_28c637b314a1d5062f4dabfc1d9b34f0.jpg

Ağız bakımında yeni bir dönem konuşuluyor. King’s College London’dan araştırmacılar, saç, deri ve yünde doğal olarak bulunan keratin proteini ile üretilen bir diş macununun diş minesini koruyup onarabileceğini bildirdi.Diş minesini tekrar güçlendirebilir Bilim insanları, keratinin tükürükteki minerallerle birleşerek diş üzerinde doğal mineye benzeyen koruyucu bir tabaka oluşturduğunu açıkladı. Bu tabakanın zamanla güçlenip dişe tutunduğu ve mineyi yeniden desteklediği ifade edildi. Prostodonti uzmanı Dr. Sherif Elsharkawy, “Mine kaybolduğunda geri gelmez. Bu nedenle onu yeniden oluşturabilecek çözümler büyük önem taşıyor” sözleriyle çalışmanın önemine dikkat çekti.Hassasiyeti azaltabilir, çürükleri engelleyebilir Laboratuvar testlerinde keratinli formülün mineyi aşınmaya karşı tamamen koruduğu, diş hassasiyetini azaltan sinir kanallarını koruyucu bir bariyerle kapattığı, erken çürük oluşumunu durdurabildiği aktarıldı. Araştırma ekibi, ürünün iki farklı şekilde kullanılabileceğini belirtti. Evde günlük diş macunu olarak ya da diş hekimi muayenesinde koruyucu jel olarak uygulanabilir. Ürünün 2–3 yıl içinde kullanıma girebileceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/korlugu-baslamadan-durdurabilecek-yeni-lazer-tedavisi-aciklandi-1100842370.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diş, diş hekimi, hassasiyet, çürüme, diş macunu, tedavi