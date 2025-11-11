Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/sactan-uretilen-dis-macunu-curukleri-onleyip-minede-yenilenme-saglayabilir-1100890840.html
Saçtan üretilen diş macunu: Çürükleri önleyip minede yenilenme sağlayabilir
Saçtan üretilen diş macunu: Çürükleri önleyip minede yenilenme sağlayabilir
Sputnik Türkiye
Araştırmacılar, insan saçı ve kılından elde edilen keratin proteiniyle geliştirilen bir diş macununun, diş minesini onarmaya yardımcı olabileceğini ve çürük... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T13:43+0300
2025-11-11T13:43+0300
sağlik
diş
diş hekimi
hassasiyet
çürüme
diş macunu
tedavi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104054/36/1040543611_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_28c637b314a1d5062f4dabfc1d9b34f0.jpg
Ağız bakımında yeni bir dönem konuşuluyor. King’s College London’dan araştırmacılar, saç, deri ve yünde doğal olarak bulunan keratin proteini ile üretilen bir diş macununun diş minesini koruyup onarabileceğini bildirdi.Diş minesini tekrar güçlendirebilir Bilim insanları, keratinin tükürükteki minerallerle birleşerek diş üzerinde doğal mineye benzeyen koruyucu bir tabaka oluşturduğunu açıkladı. Bu tabakanın zamanla güçlenip dişe tutunduğu ve mineyi yeniden desteklediği ifade edildi. Prostodonti uzmanı Dr. Sherif Elsharkawy, “Mine kaybolduğunda geri gelmez. Bu nedenle onu yeniden oluşturabilecek çözümler büyük önem taşıyor” sözleriyle çalışmanın önemine dikkat çekti.Hassasiyeti azaltabilir, çürükleri engelleyebilir Laboratuvar testlerinde keratinli formülün mineyi aşınmaya karşı tamamen koruduğu, diş hassasiyetini azaltan sinir kanallarını koruyucu bir bariyerle kapattığı, erken çürük oluşumunu durdurabildiği aktarıldı. Araştırma ekibi, ürünün iki farklı şekilde kullanılabileceğini belirtti. Evde günlük diş macunu olarak ya da diş hekimi muayenesinde koruyucu jel olarak uygulanabilir. Ürünün 2–3 yıl içinde kullanıma girebileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/korlugu-baslamadan-durdurabilecek-yeni-lazer-tedavisi-aciklandi-1100842370.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104054/36/1040543611_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_f7ed1fd78fb11c589453def74722a703.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
diş, diş hekimi, hassasiyet, çürüme, diş macunu, tedavi
diş, diş hekimi, hassasiyet, çürüme, diş macunu, tedavi

Saçtan üretilen diş macunu: Çürükleri önleyip minede yenilenme sağlayabilir

13:43 11.11.2025
© AADiş- Dişçi
Diş- Dişçi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
© AA
Abone ol
Araştırmacılar, insan saçı ve kılından elde edilen keratin proteiniyle geliştirilen bir diş macununun, diş minesini onarmaya yardımcı olabileceğini ve çürük oluşumunu engelleyebileceğini açıkladı. Ürün hem doğal hem sürdürülebilir bir çözüm olarak sunuluyor.
Ağız bakımında yeni bir dönem konuşuluyor. King’s College London’dan araştırmacılar, saç, deri ve yünde doğal olarak bulunan keratin proteini ile üretilen bir diş macununun diş minesini koruyup onarabileceğini bildirdi.

Diş minesini tekrar güçlendirebilir

Bilim insanları, keratinin tükürükteki minerallerle birleşerek diş üzerinde doğal mineye benzeyen koruyucu bir tabaka oluşturduğunu açıkladı. Bu tabakanın zamanla güçlenip dişe tutunduğu ve mineyi yeniden desteklediği ifade edildi. Prostodonti uzmanı Dr. Sherif Elsharkawy, “Mine kaybolduğunda geri gelmez. Bu nedenle onu yeniden oluşturabilecek çözümler büyük önem taşıyor” sözleriyle çalışmanın önemine dikkat çekti.

Hassasiyeti azaltabilir, çürükleri engelleyebilir

Laboratuvar testlerinde keratinli formülün mineyi aşınmaya karşı tamamen koruduğu, diş hassasiyetini azaltan sinir kanallarını koruyucu bir bariyerle kapattığı, erken çürük oluşumunu durdurabildiği aktarıldı. Araştırma ekibi, ürünün iki farklı şekilde kullanılabileceğini belirtti. Evde günlük diş macunu olarak ya da diş hekimi muayenesinde koruyucu jel olarak uygulanabilir. Ürünün 2–3 yıl içinde kullanıma girebileceği ifade edildi.
Katarakt hastalığından tamamen kurtulmak mümkün mü? Trifokal lensleri kimler kullanabilir? - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2025
SAĞLIK
Körlüğü başlamadan durdurabilecek yeni lazer tedavisi açıklandı
9 Kasım, 13:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала