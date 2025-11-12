Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/makkabi-tel-avivi-yenen-fenerbahce-beko-yarin-yine-israil-ekibi-olan-hapoel-ile-karsilasacak-1100919044.html
Makkabi Tel Aviv'i yenen Fenerbahçe Beko, yarın yine İsrail ekibi olan Hapoel ile karşılaşacak
Makkabi Tel Aviv'i yenen Fenerbahçe Beko, yarın yine İsrail ekibi olan Hapoel ile karşılaşacak
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında Almanya'da konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi Rapyd'i 84-75 mağlup etti. Fenerbahçe Beko... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T09:39+0300
2025-11-12T09:39+0300
spor
fenerbahçe beko
euroleague
i̇srail
maccabi tel-aviv
maccabi tel aviv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100919090_0:0:3043:1711_1920x0_80_0_0_35a0ec37e3bdf14ecc126e64f991337d.jpg
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel IBI'yi Almanya'nın Münih kentinde ağırlayacak.SAP Garden'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Çift maç haftasında ilk mücadelesini dün Maccabi Rapyd karşısında 84-75 kazanan Fenerbahçe Beko, 10. maçında 5. galibiyetini elde etti.LDLC ASVEL ve Maccabi Rapyd galibiyetleriyle seri yakalayan sarı-lacivertliler, yarınki mücadeleyi de kazanarak 6. galibiyetine imza atmayı hedefliyor.Ligde bu sezon mücadele etmeye başlayan Hapoel IBI ise 10 maçta 8 galibiyet aldı. İsrail takımı, son mücadelesinde dün Baskonia'yı 114-89 yendi.İsrail takımında tanıdık isimlerHapoel IBI'nin başantrenörü, daha önce Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Dimitris Itoudis.Takımın kadrosunda bulunan oyunculardan 8'i daha önce Türkiye'de forma giyerken bu isimlerden 3'ü, Fenerbahçe'de oynadı.Tyler Ennis, Yam Madar ve Jonathan Motley, daha önce sarı-lacivertli formayla mücadele eden oyuncular. Bu isimlerin dışında Chris Jones, Elijah Bryant, Vasilije Micic, Tai Odiase ve Dan Oturu, Türkiye'de çeşitli takımların formalarını giyen basketbolcular.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/bahis-oynayan-futbolcular-futbol-disiplin-talimatnamesinin-57-maddesi-ne-diyor-1100880645.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100919090_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_7cdbbea6240d91a5410d06f60471bd97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe beko, euroleague, i̇srail, maccabi tel-aviv, maccabi tel aviv
fenerbahçe beko, euroleague, i̇srail, maccabi tel-aviv, maccabi tel aviv

Makkabi Tel Aviv'i yenen Fenerbahçe Beko, yarın yine İsrail ekibi olan Hapoel ile karşılaşacak

09:39 12.11.2025
© AA / Halil SağırkayaMakkabi'yi yenen Fenerbahçe Beko, yarın yine İsrail ekibi Hapoel IBI ile karşılacak
Makkabi'yi yenen Fenerbahçe Beko, yarın yine İsrail ekibi Hapoel IBI ile karşılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
© AA / Halil Sağırkaya
Abone ol
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında Almanya'da konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi Rapyd'i 84-75 mağlup etti. Fenerbahçe Beko yarın İsrail ekibi Hapoel IBI'yi Almanya'nın Münih kentinde ağırlayacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel IBI'yi Almanya'nın Münih kentinde ağırlayacak.
SAP Garden'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Çift maç haftasında ilk mücadelesini dün Maccabi Rapyd karşısında 84-75 kazanan Fenerbahçe Beko, 10. maçında 5. galibiyetini elde etti.
LDLC ASVEL ve Maccabi Rapyd galibiyetleriyle seri yakalayan sarı-lacivertliler, yarınki mücadeleyi de kazanarak 6. galibiyetine imza atmayı hedefliyor.
Ligde bu sezon mücadele etmeye başlayan Hapoel IBI ise 10 maçta 8 galibiyet aldı. İsrail takımı, son mücadelesinde dün Baskonia'yı 114-89 yendi.

İsrail takımında tanıdık isimler

Hapoel IBI'nin başantrenörü, daha önce Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Dimitris Itoudis.
Takımın kadrosunda bulunan oyunculardan 8'i daha önce Türkiye'de forma giyerken bu isimlerden 3'ü, Fenerbahçe'de oynadı.
Tyler Ennis, Yam Madar ve Jonathan Motley, daha önce sarı-lacivertli formayla mücadele eden oyuncular. Bu isimlerin dışında Chris Jones, Elijah Bryant, Vasilije Micic, Tai Odiase ve Dan Oturu, Türkiye'de çeşitli takımların formalarını giyen basketbolcular.
Bugünkü maçlar: Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda? - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
SPOR
Bahis oynayan futbolcular: Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 57. maddesi ne diyor?
Dün, 07:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала