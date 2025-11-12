https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/makkabi-tel-avivi-yenen-fenerbahce-beko-yarin-yine-israil-ekibi-olan-hapoel-ile-karsilasacak-1100919044.html
Makkabi Tel Aviv'i yenen Fenerbahçe Beko, yarın yine İsrail ekibi olan Hapoel ile karşılaşacak
Makkabi Tel Aviv'i yenen Fenerbahçe Beko, yarın yine İsrail ekibi olan Hapoel ile karşılaşacak
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında Almanya'da konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi Rapyd'i 84-75 mağlup etti. Fenerbahçe Beko... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T09:39+0300
2025-11-12T09:39+0300
2025-11-12T09:39+0300
spor
fenerbahçe beko
euroleague
i̇srail
maccabi tel-aviv
maccabi tel aviv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100919090_0:0:3043:1711_1920x0_80_0_0_35a0ec37e3bdf14ecc126e64f991337d.jpg
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel IBI'yi Almanya'nın Münih kentinde ağırlayacak.SAP Garden'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Çift maç haftasında ilk mücadelesini dün Maccabi Rapyd karşısında 84-75 kazanan Fenerbahçe Beko, 10. maçında 5. galibiyetini elde etti.LDLC ASVEL ve Maccabi Rapyd galibiyetleriyle seri yakalayan sarı-lacivertliler, yarınki mücadeleyi de kazanarak 6. galibiyetine imza atmayı hedefliyor.Ligde bu sezon mücadele etmeye başlayan Hapoel IBI ise 10 maçta 8 galibiyet aldı. İsrail takımı, son mücadelesinde dün Baskonia'yı 114-89 yendi.İsrail takımında tanıdık isimlerHapoel IBI'nin başantrenörü, daha önce Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Dimitris Itoudis.Takımın kadrosunda bulunan oyunculardan 8'i daha önce Türkiye'de forma giyerken bu isimlerden 3'ü, Fenerbahçe'de oynadı.Tyler Ennis, Yam Madar ve Jonathan Motley, daha önce sarı-lacivertli formayla mücadele eden oyuncular. Bu isimlerin dışında Chris Jones, Elijah Bryant, Vasilije Micic, Tai Odiase ve Dan Oturu, Türkiye'de çeşitli takımların formalarını giyen basketbolcular.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/bahis-oynayan-futbolcular-futbol-disiplin-talimatnamesinin-57-maddesi-ne-diyor-1100880645.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100919090_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_7cdbbea6240d91a5410d06f60471bd97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe beko, euroleague, i̇srail, maccabi tel-aviv, maccabi tel aviv
fenerbahçe beko, euroleague, i̇srail, maccabi tel-aviv, maccabi tel aviv
Makkabi Tel Aviv'i yenen Fenerbahçe Beko, yarın yine İsrail ekibi olan Hapoel ile karşılaşacak
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında Almanya'da konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi Rapyd'i 84-75 mağlup etti. Fenerbahçe Beko yarın İsrail ekibi Hapoel IBI'yi Almanya'nın Münih kentinde ağırlayacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel IBI'yi Almanya'nın Münih kentinde ağırlayacak.
SAP Garden'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Çift maç haftasında ilk mücadelesini dün Maccabi Rapyd karşısında 84-75 kazanan Fenerbahçe Beko, 10. maçında 5. galibiyetini elde etti.
LDLC ASVEL ve Maccabi Rapyd galibiyetleriyle seri yakalayan sarı-lacivertliler, yarınki mücadeleyi de kazanarak 6. galibiyetine imza atmayı hedefliyor.
Ligde bu sezon mücadele etmeye başlayan Hapoel IBI ise 10 maçta 8 galibiyet aldı. İsrail takımı, son mücadelesinde dün Baskonia'yı 114-89 yendi.
İsrail takımında tanıdık isimler
Hapoel IBI'nin başantrenörü, daha önce Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Dimitris Itoudis.
Takımın kadrosunda bulunan oyunculardan 8'i daha önce Türkiye'de forma giyerken bu isimlerden 3'ü, Fenerbahçe'de oynadı.
Tyler Ennis, Yam Madar ve Jonathan Motley, daha önce sarı-lacivertli formayla mücadele eden oyuncular. Bu isimlerin dışında Chris Jones, Elijah Bryant, Vasilije Micic, Tai Odiase ve Dan Oturu, Türkiye'de çeşitli takımların formalarını giyen basketbolcular.