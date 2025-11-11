Türkiye
Bahis oynayan futbolcular: Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 57. maddesi ne diyor?
Bahis oynayan futbolcular: Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 57. maddesi ne diyor?
TFF, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini ve bu futbolculardan 27'sinin Süper Lig'de oynadığını duyurdu. Gelişme sonrası... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
Hakem bahis skandalı giderek büyüyor. Kulüp başkanları sonrası 3. dalgada Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ettiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Bahis oynayan futbolcular: Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 57. maddesi ne diyor?

07:15 11.11.2025
TFF, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini ve bu futbolculardan 27'sinin Süper Lig'de oynadığını duyurdu. Gelişme sonrası muhtemel cezalar gündeme geldi. Futbol Disiplin Talimatı'nın 57 maddesi bu konuda ne diyor?
Hakem bahis skandalı giderek büyüyor. Kulüp başkanları sonrası 3. dalgada Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ettiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir"

57. madde ne diyor?

Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

(a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

(b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahisveya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

