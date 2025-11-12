https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/madurodan-ulusal-savunma-komutanliklari-talimati-her-mahallede-halk-direnisi-hazir-olmali-1100920192.html

Maduro’dan 'ulusal savunma komutanlıkları' talimatı: 'Her mahallede halk direnişi hazır olmalı'

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayipler ve Pasifik’teki askeri faaliyetlerini gerekçe göstererek ülkede 'ulusal savunma komutanlıkları'... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayipler ve Pasifik bölgesinde artan askeri hareketliliğine tepki olarak ülkede 'ulusal savunma komutanlıkları' kurulması talimatını verdi.Devlet televizyonu VTV’nin aktardığına göre Maduro, başkent Caracas’taki Miraflores Sarayı’nda yaptığı konuşmada, Venezüella’nın yaklaşık 14 haftadır yoğun bir psikolojik savaşa maruz kaldığını söyledi.Maduro, ABD’nin olası bir askeri müdahalesi halinde halkın direnişini ve yerel savunmayı örgütlemek amacıyla bu yeni komutanlıkların kurulacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:Maduro, bu yeni yapılanmanın Venezüella Silahlı Kuvvetleri Stratejik Operasyonel Komutanlığı’na (CEOFANB) bağlı olacağını açıkladı. Yerel basında yer alan bilgilere göre, savunma komutanlıklarının bir diğer amacı, askeri operasyonlara destek sağlamak, seferberlik durumunda kritik altyapı ve kamu hizmetlerinin sürekliliğini güvence altına almak olacak.'200 bin asker seferber edildi'Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin Karayipler'deki artan askeri hareketliliğine karşı ülkede 200 bin askerin seferber edildiğini belirtti."Karayip'teki barış, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından uydurulmuş bir yalan yüzünden tehdit altında" ifadelerini kullanan Lopez, askerlerin seferber edilmesinin, ülkenin maruz kaldığı tehditlere karşı hazırlık amacı taşıdığını belirtti.

