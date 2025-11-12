https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/kolombiya-abd-ile-istihbarat-paylasimini-durdurdu-1100919478.html
Kolombiya, ABD ile istihbarat paylaşımını durdurdu
Kolombiya, ABD ile istihbarat paylaşımını durdurdu
Sputnik Türkiye
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD’nin Karayipler ve Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele adı altında yürüttüğü operasyonları eleştirerek... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T09:47+0300
2025-11-12T09:47+0300
2025-11-12T09:47+0300
dünya
abd
pasifik
kolombiya
gustavo petro
karayip
pasifik okyanusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099650007_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_97614f784cc0d1c957b86000df32bb98.jpg
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD’nin Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu’nda sürdürdüğü operasyonlara tepki olarak, ABD güvenlik kurumlarıyla yürütülen tüm iletişim ve istihbarat paylaşımını durdurduğunu açıkladı.Petro, sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer verdi:ABD’nin uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla bölgedeki teknelere yönelik füze saldırıları düzenlemeyi sürdürdüğüne dikkat çeken Petro, bu durumun insan haklarını ihlal ettiğini belirtti. Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, ABD’nin son aylarda Karayip Denizi ve Pasifik’te gerçekleştirdiği operasyonlarda 70’e yakın kişi hayatını kaybetti. Petro hükümeti, bu saldırıların uluslararası hukuk çerçevesinde soruşturulmasını talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/venezuella-savunma-bakani-lopez-200-bin-asker-seferber-edildi-1100915756.html
pasifik
kolombiya
karayip
pasifik okyanusu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099650007_49:0:960:683_1920x0_80_0_0_c52b67df1e363de135ea00104a3a99fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, pasifik, kolombiya, gustavo petro, karayip, pasifik okyanusu
abd, pasifik, kolombiya, gustavo petro, karayip, pasifik okyanusu
Kolombiya, ABD ile istihbarat paylaşımını durdurdu
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD’nin Karayipler ve Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele adı altında yürüttüğü operasyonları eleştirerek, ABD güvenlik kurumlarıyla tüm iletişim ve istihbarat paylaşımının askıya alındığını duyurdu.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD’nin Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu’nda sürdürdüğü operasyonlara tepki olarak, ABD güvenlik kurumlarıyla yürütülen tüm iletişim ve istihbarat paylaşımını durdurduğunu açıkladı.
Petro, sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer verdi:
Güvenlik güçlerinin istihbarat birimlerinin tüm kademelerine, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve diğer ilişkilerin askıya alınması talimatı verilmiştir. Bu önlem, Karayipler'deki teknelere yönelik füze saldırıları devam ettiği sürece yürürlükte kalacaktır. Uyuşturucu ile mücadele, Karayip halkının insan haklarına tabi olmalıdır.
ABD’nin uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla bölgedeki teknelere yönelik füze saldırıları düzenlemeyi sürdürdüğüne dikkat çeken Petro, bu durumun insan haklarını ihlal ettiğini belirtti.
Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, ABD’nin son aylarda Karayip Denizi ve Pasifik’te gerçekleştirdiği operasyonlarda 70’e yakın kişi hayatını kaybetti. Petro hükümeti, bu saldırıların uluslararası hukuk çerçevesinde soruşturulmasını talep ediyor.