https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/kolombiya-abd-ile-istihbarat-paylasimini-durdurdu-1100919478.html

Kolombiya, ABD ile istihbarat paylaşımını durdurdu

Kolombiya, ABD ile istihbarat paylaşımını durdurdu

Sputnik Türkiye

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD’nin Karayipler ve Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele adı altında yürüttüğü operasyonları eleştirerek... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-12T09:47+0300

2025-11-12T09:47+0300

2025-11-12T09:47+0300

dünya

abd

pasifik

kolombiya

gustavo petro

karayip

pasifik okyanusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099650007_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_97614f784cc0d1c957b86000df32bb98.jpg

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD’nin Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu’nda sürdürdüğü operasyonlara tepki olarak, ABD güvenlik kurumlarıyla yürütülen tüm iletişim ve istihbarat paylaşımını durdurduğunu açıkladı.Petro, sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer verdi:ABD’nin uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla bölgedeki teknelere yönelik füze saldırıları düzenlemeyi sürdürdüğüne dikkat çeken Petro, bu durumun insan haklarını ihlal ettiğini belirtti. Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, ABD’nin son aylarda Karayip Denizi ve Pasifik’te gerçekleştirdiği operasyonlarda 70’e yakın kişi hayatını kaybetti. Petro hükümeti, bu saldırıların uluslararası hukuk çerçevesinde soruşturulmasını talep ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/venezuella-savunma-bakani-lopez-200-bin-asker-seferber-edildi-1100915756.html

pasifik

kolombiya

karayip

pasifik okyanusu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, pasifik, kolombiya, gustavo petro, karayip, pasifik okyanusu