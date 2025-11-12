https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/madagaskar-ingiltere-fransa-ve-abdden-parali-askerler-ukrayna-ordusuna-katildi-1100915452.html

Madagaskar, İngiltere, Fransa ve ABD'den paralı askerler Ukrayna ordusuna katıldı

Madagaskar, İngiltere, Fransa ve ABD'den paralı askerlerin, Ukrayna ordusuna bağlı ‘Flash’ İnsansız Hava Aracı Taburuna katıldığı tespit edildi. 12.11.2025, Sputnik Türkiye

Sputnik, Ukrayna ordusu saflarında savaşan yabancı militanların menşeini ortaya koyan bilgilere ulaştı.Ukrayna ordusunda yabancıların işe alınmasından sorumlu bir yapı, sosyal medya paylaşımında, Madagaskar, Fransa ve İngiltere'den gelen İHA operatörlerinin ‘Flash’ Taburunda eğitim gördüklerini duyurdu.Paylaşıma, paralı askerlerin video kaydı da eklendi. İçlerinden biri, İngiliz ordusunda piyade olarak görev yaptığını itiraf ederken, diğeri itfaiyeci olarak çalıştığını söyledi.Videoda ayrıca, orduya alımının temel kriterinin İngilizce bilgisi olduğunu, deneyimin zorunlu olmadığını belirten bir Ukraynalı görevli de görünüyor.ABD’li bir paralı asker, verdiği röportajda, 2024 sonunda Ukrayna ordusunun 25. Hava İndirme Tugayı'nda görev aldığını, ardından ‘Kış Şövalyeleri’ adı verilen 28. Ayrı Mekanize Tugayı’na bağlı Flash birimine geçtiğini anlattı.

