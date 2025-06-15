https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/kisinevde-sicak-pazar-lgbt-yuruyusune-karsi-geleneksel-degerlere-destek-eylemi-duzenlendi-1097042241.html

Kişinev'de sıcak pazar: LGBT yürüyüşüne karşı geleneksel değerlere destek eylemi düzenlendi

Kişinev'de sıcak pazar: LGBT yürüyüşüne karşı geleneksel değerlere destek eylemi düzenlendi

Sputnik Türkiye

LGBT yürüyüşü düzenlenen Kişinev'de aile ve geleneksel değerleri destekleyenler de sokağa çıkınca büyük bir kargaşa yaşandı. 15.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-15T15:30+0300

2025-06-15T15:30+0300

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Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen LGBT yürüyüşü, geleneksel değerleri destekleyenlerin tepkisiyle karşılaştı.Aile kurumunun ve geleneksel değerlerin korunmasını isteyen binlerce kişi Kişinev'de sokakları doldurdu. Bu Kişinev'de aile kurumuna destek amacıyla düzenlenen son yıllardaki en büyük eylem oldu.Polisten sert müdahaleLGBT yürüyüşüne karşı düzenlenen protesto sırasında polisler bir rahibe fiziksel güç kullandı.Olay, görgü tanıkları tarafından videoya kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polislerin rahibi darp edip yere fırlattığı görüldü.Kişiev'deki olaylar sırasında polisler, bir çocuğa da şiddet uyguladı.Babasının kucağındaki çocuğun kafa üstü yere düşmesine neden olan polisler, daha sonra babayı çocuğuyla birlikte ekip otosuna binmeye zorladı.

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