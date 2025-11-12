https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/hristodulidis-kibris-turkiyeyi-gayriresmi-ab-toplantilarina-davet-etmeyi-dusunuyor-1100933778.html

Hristodulidis: Kıbrıs, Türkiye’yi gayriresmi AB toplantılarına davet etmeyi düşünüyor

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodulidis, “AB-Türkiye ilişkisine yönelik yaklaşımımızı değiştirdik” açıklaması yaparken, Türkiye’ye yönelik davet etme planını aktardı.

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı gayriresmi AB toplantılarına davet etmeyi düşündüğünü söyledi.Londra merkezli Financial Times’a röportaj veren Hristodulidis, “AB-Türkiye ilişkisine yaklaşımımızı değiştirdik” derken ekledi:Müzakereler için Crans-Montana işaretiBatı basınında yer alan haberlere göre Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Dışişleri Bakanı Fidan'ı gayriresmi AB toplantılarına davet etme fikrini sundu.Ayrıca “Bu bir AB başkanlığı, yalnızca Kıbrıs başkanlığı değil. Bu, AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler için olumlu bir mesaj verir” ifadelerini kullandı.Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs’ta Tufan Erhürman’ın seçilmesinin ‘müzakerelere yeni bir umut getirdiğini’ söylerken, adayla ilgili görüşmelerin 2017’de Crans-Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini belitti ve “Çok yaklaşmıştık… Kaldığımız yerden başlarsak, mümkün” dedi.

