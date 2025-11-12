https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/hristodulidis-kibris-turkiyeyi-gayriresmi-ab-toplantilarina-davet-etmeyi-dusunuyor-1100933778.html
Hristodulidis: Kıbrıs, Türkiye’yi gayriresmi AB toplantılarına davet etmeyi düşünüyor
Hristodulidis: Kıbrıs, Türkiye’yi gayriresmi AB toplantılarına davet etmeyi düşünüyor
Sputnik Türkiye
Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodulidis, “AB-Türkiye ilişkisine yönelik yaklaşımımızı değiştirdik” açıklaması yaparken, Türkiye’ye yönelik davet etme planını aktardı.
2025-11-12T15:02+0300
2025-11-12T15:02+0300
2025-11-12T15:02+0300
dünya
kıbrıs
türkiye
ab
nikos hristodulidis
hakan fidan
recep tayyip erdoğan
tufan erhürman
crans-montana
güney kıbrıs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103781/99/1037819937_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_e17c4588e2bb6a94d80818901ffddbd9.jpg
Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı gayriresmi AB toplantılarına davet etmeyi düşündüğünü söyledi.Londra merkezli Financial Times’a röportaj veren Hristodulidis, “AB-Türkiye ilişkisine yaklaşımımızı değiştirdik” derken ekledi:Müzakereler için Crans-Montana işaretiBatı basınında yer alan haberlere göre Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Dışişleri Bakanı Fidan'ı gayriresmi AB toplantılarına davet etme fikrini sundu.Ayrıca “Bu bir AB başkanlığı, yalnızca Kıbrıs başkanlığı değil. Bu, AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler için olumlu bir mesaj verir” ifadelerini kullandı.Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs’ta Tufan Erhürman’ın seçilmesinin ‘müzakerelere yeni bir umut getirdiğini’ söylerken, adayla ilgili görüşmelerin 2017’de Crans-Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini belitti ve “Çok yaklaşmıştık… Kaldığımız yerden başlarsak, mümkün” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/gurcistan-medyasi-duyurdu-20-askerin-sehit-oldugu-kargo-ucaginin-kara-kutusu-bulundu-1100926556.html
kıbrıs
crans-montana
güney kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103781/99/1037819937_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b4fab39ddf4b6d3f4ec6bc0bd43e2a4c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hristodulidis, kıbrıs, ab, türkiye, son dakika, son dakika haberler, türkiye-kıbrıs
hristodulidis, kıbrıs, ab, türkiye, son dakika, son dakika haberler, türkiye-kıbrıs
Hristodulidis: Kıbrıs, Türkiye’yi gayriresmi AB toplantılarına davet etmeyi düşünüyor
Güney Kıbrıs, 1 Ocak'ta başlayacak ve altı ay sürecek Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlanırken, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodulidis, “AB-Türkiye ilişkisine yönelik yaklaşımımızı değiştirdik” açıklaması yaparken, Türkiye’ye yönelik davet etme planını aktardı.
Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı gayriresmi AB toplantılarına davet etmeyi düşündüğünü söyledi.
Londra merkezli Financial Times’a röportaj veren Hristodulidis, “AB-Türkiye ilişkisine yaklaşımımızı değiştirdik” derken ekledi:
Coğrafyamızı değiştiremeyiz. Türkiye her zaman Kıbrıs'ın bir komşusu olacak. Bu yüzden Avrupa Birliği'ne yakın bir komşuyu tercih ederim.
Müzakereler için Crans-Montana işareti
Batı basınında yer alan haberlere göre Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Dışişleri Bakanı Fidan'ı gayriresmi AB toplantılarına davet etme fikrini sundu.
Ayrıca “Bu bir AB başkanlığı, yalnızca Kıbrıs başkanlığı değil. Bu, AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler için olumlu bir mesaj verir” ifadelerini kullandı.
Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs’ta Tufan Erhürman’ın seçilmesinin ‘müzakerelere yeni bir umut getirdiğini’ söylerken, adayla ilgili görüşmelerin 2017’de Crans-Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini belitti ve “Çok yaklaşmıştık… Kaldığımız yerden başlarsak, mümkün” dedi.