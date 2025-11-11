https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/son-dakika-haberler-pakistanda-mahkeme-binasi-disinda-patlama-yaralilar-var-1100888641.html

Pakistan’da mahkeme binası dışında intihar saldırısı: En az 12 ölü

Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki bir mahkeme binasının dışında meydana gelen patlamada en az sekiz kişi yaralandı. Polis, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Polis sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, “Ne tür bir patlama olduğunu araştırıyoruz. Henüz net değil. Adli tıp ekibimizden rapor aldıktan sonra daha fazla bilgi verebileceğiz” dedi.Patlamanın, İslamabad bölge mahkemesinin girişinde meydana geldiği belirtildi.Pakistan TV’nin aktardığına göre, hayatını kaybeden ve yaralananların çoğu mahkeme duruşmaları için gelen kişiler ya da yoldan geçen sivillerdi. Kilometrelerce uzaktan duyulduDevlet medyasına göre, kilometrelerce uzaktan duyulan patlama, genellikle yüzlerce kişinin duruşma için bulunduğu mahkeme binasının önünde park halindeki birçok araca da zarar verdi.Yerel medyada olay yerinden kanlar içinde yerde yatan kişileri ve bir polis aracının yakınındaki yaralıları gösteren görüntüler yayınlandı.

