Pakistan’da mahkeme binası dışında intihar saldırısı: En az 12 ölü
12:11 11.11.2025 (güncellendi: 13:06 11.11.2025)
Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki bir mahkeme binasının dışında meydana gelen patlamada ölü sayısı 12'ye yükseldi. Yerel basın, patlamanın intihar saldırısı olduğunu açıkladı.
Polis sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, “Ne tür bir patlama olduğunu araştırıyoruz. Henüz net değil. Adli tıp ekibimizden rapor aldıktan sonra daha fazla bilgi verebileceğiz” dedi.
Patlamanın, İslamabad bölge mahkemesinin girişinde meydana geldiği belirtildi.
Pakistan TV’nin aktardığına göre, hayatını kaybeden ve yaralananların çoğu mahkeme duruşmaları için gelen kişiler ya da yoldan geçen sivillerdi.
Kilometrelerce uzaktan duyuldu
Devlet medyasına göre, kilometrelerce uzaktan duyulan patlama, genellikle yüzlerce kişinin duruşma için bulunduğu mahkeme binasının önünde park halindeki birçok araca da zarar verdi.
Yerel medyada olay yerinden kanlar içinde yerde yatan kişileri ve bir polis aracının yakınındaki yaralıları gösteren görüntüler yayınlandı.