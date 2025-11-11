Türkiye
Pakistan’da mahkeme binası dışında intihar saldırısı: En az 12 ölü
Pakistan’da mahkeme binası dışında intihar saldırısı: En az 12 ölü
Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki bir mahkeme binasının dışında meydana gelen patlamada en az sekiz kişi yaralandı. Polis, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu bildirdi.
dünya
pakistan
i̇slamabad
asya & pasifik
patlama
haberler
son dakika
pakistan
i̇slamabad
pakistan, patlama, islamabad, son dakika, haberler, son dakika haberler
pakistan, patlama, islamabad, son dakika, haberler, son dakika haberler

Pakistan’da mahkeme binası dışında intihar saldırısı: En az 12 ölü

12:11 11.11.2025 (güncellendi: 13:06 11.11.2025)
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da patlama meydana geldi
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da patlama meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki bir mahkeme binasının dışında meydana gelen patlamada ölü sayısı 12'ye yükseldi. Yerel basın, patlamanın intihar saldırısı olduğunu açıkladı.
Polis sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, “Ne tür bir patlama olduğunu araştırıyoruz. Henüz net değil. Adli tıp ekibimizden rapor aldıktan sonra daha fazla bilgi verebileceğiz” dedi.
Patlamanın, İslamabad bölge mahkemesinin girişinde meydana geldiği belirtildi.
Pakistan TV’nin aktardığına göre, hayatını kaybeden ve yaralananların çoğu mahkeme duruşmaları için gelen kişiler ya da yoldan geçen sivillerdi.

Kilometrelerce uzaktan duyuldu

Devlet medyasına göre, kilometrelerce uzaktan duyulan patlama, genellikle yüzlerce kişinin duruşma için bulunduğu mahkeme binasının önünde park halindeki birçok araca da zarar verdi.
Yerel medyada olay yerinden kanlar içinde yerde yatan kişileri ve bir polis aracının yakınındaki yaralıları gösteren görüntüler yayınlandı.
