Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi
Cumhurbaşaknı Erdoğan Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babası Ünal Aykut ile telefon... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T22:52+0300
2025-11-12T22:57+0300
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan Gürcistan'da şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un ailesini ziyaret ederek baba Ünal Aykut'a başsağlığı dileklerini iletti. Daha sonra Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı baba Aykut ile telefonda görüştürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileyerek "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.Ünal Aykut “Vatanımız sağ olsun. Allah herkesten razı olsun" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi

22:52 12.11.2025 (güncellendi: 22:57 12.11.2025)
Cumhurbaşaknı Erdoğan Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babası Ünal Aykut ile telefon görüşmesi yaparak, başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile telefonda görüştü
20:16
