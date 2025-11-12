https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/cumhurbaskani-erdogan-sehit-astsubay-bascavus-ilker-aykutun-babasiyla-telefonda-goruserek-1100951496.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi

Cumhurbaşaknı Erdoğan Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babası Ünal Aykut ile telefon...

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan Gürcistan'da şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un ailesini ziyaret ederek baba Ünal Aykut'a başsağlığı dileklerini iletti. Daha sonra Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı baba Aykut ile telefonda görüştürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileyerek "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.Ünal Aykut “Vatanımız sağ olsun. Allah herkesten razı olsun" ifadesini kullandı.

