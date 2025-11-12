https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/cumhurbaskani-erdogan-sehit-astsubay-bascavus-ilker-aykutun-babasiyla-telefonda-goruserek-1100951496.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşaknı Erdoğan Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babası Ünal Aykut ile telefon... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T22:52+0300
2025-11-12T22:52+0300
2025-11-12T22:57+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
şehit
şehit aileleri
şehit cenazesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100951579_0:0:1292:727_1920x0_80_0_0_9e08b1d5871f4ffaa7065dfa2a971d0e.jpg
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan Gürcistan'da şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un ailesini ziyaret ederek baba Ünal Aykut'a başsağlığı dileklerini iletti. Daha sonra Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı baba Aykut ile telefonda görüştürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileyerek "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.Ünal Aykut “Vatanımız sağ olsun. Allah herkesten razı olsun" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/cumhurbaskani-erdogan-gurcistan-cumhurbaskani-kavelasvili-ile-telefonda-gorustu-1100948778.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100951579_110:0:1186:807_1920x0_80_0_0_e78ff3ab9f2b1800b460993d69a2b1c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, şehit, şehit aileleri, şehit cenazesi
recep tayyip erdoğan, şehit, şehit aileleri, şehit cenazesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi
22:52 12.11.2025 (güncellendi: 22:57 12.11.2025)
Cumhurbaşaknı Erdoğan Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babası Ünal Aykut ile telefon görüşmesi yaparak, başsağlığı dileklerini iletti.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan Gürcistan'da şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un ailesini ziyaret ederek baba Ünal Aykut'a başsağlığı dileklerini iletti. Daha sonra Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı baba Aykut ile telefonda görüştürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileyerek "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.
Ünal Aykut “Vatanımız sağ olsun. Allah herkesten razı olsun" ifadesini kullandı.