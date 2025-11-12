https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/guney-korede-600-yillik-kargo-gemisi-bulundu-1100920361.html

Güney Kore'de 600 yıllık kargo gemisi bulundu

Arkeologlar, Güney Kore açıklarında yaklaşık 600 yıl öncesindeki Joseon Hanedanlığı (1392–1910) dönemine ait vergi toplamada kullanılan bir kargo gemisinin... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

Güney Kore Ulusal Deniz Mirası Araştırma Enstitüsü (NRIMH), yaklaşık 10 yıllık araştırmaların ardından Mado 4 adlı tarihi geminin deniz tabanından çıkarıldığını açıkladı. Gemi, 600 yıl önceye tarihlendiriliyor. Gemi, 2015 yılında Güney Chungcheong eyaletinin Taean kenti açıklarında bulunmuştu. Arkeologlar, gemiyle birlikte ahşap etiketler, pirinç kaplar, porselen eşyalar ve sefer bilgileri içeren ahşap levhalar da ortaya çıkardı.Yetkililer, Mado 4’ün keşfinin Joseon Hanedanlığı dönemindeki yönetim, vergi ve taşımacılık sistemi hakkında bilinenleri doğruladığını belirtti.Gemiden çıkarılan 120’den fazla eser, şu anda “Denizi Aşan Ulusun Gemisi” adlı özel sergiyle Taean Denizcilik Müzesi’nde ziyaretçilere sunuluyor.

