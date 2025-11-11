Türkiye
Sanat eseri 'kirli ayna' zannedilip tuvalet kağıdıyla silindi
Sanat eseri 'kirli ayna' zannedilip tuvalet kağıdıyla silindi
Tayvan’da meydana gelen olayda, ahşap pano üzerine yerleştirilmiş toz kaplı bir ayna olan sanat eseri, müzede çalışan gönüllü tarafından tuvalet kağıdıyla... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
Keelung Sanat Müzesi'nden yapılan açıklamada, 4 Kasım'da meydana gelen olayda 'We Are We' adlı sergi kapsamında sanatçı Chen Songzhi'nin "Ters Sözcükler-16" adlı eseri sergilenmek üzere asıldı. Tozla kaplı bir ayna olan eser, sergi açılışı öncesi görevli bir gönüllü tarafından eser kirli zannedilerek tuvalet kağıdıyla silindi. Müze'den olaya dair yapılan açıklamada "Çevre temizliğine sırasında yanlışlıkla Chen Songzhi'nin 'Ters Sözcükler-16' eserinin aynasını silmek için tuvalet kağıdı kullandılar ve aynayı temizlemeye çalıştılar" denildi.Olay sonrası sanatçıdan özür dilendiğini belirten müze yetkilileri "Ancak eserin orijinal görünümünü geri getirmenin zor olduğu doğrulandı" diyerek eserin kavramsal bütünlüğünün tamamen ortadan kalktığını vurguladı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Tayvan’da meydana gelen olayda, ahşap pano üzerine yerleştirilmiş toz kaplı bir ayna olan sanat eseri, müzede çalışan gönüllü tarafından tuvalet kağıdıyla silindi.
Keelung Sanat Müzesi'nden yapılan açıklamada, 4 Kasım'da meydana gelen olayda 'We Are We' adlı sergi kapsamında sanatçı Chen Songzhi'nin "Ters Sözcükler-16" adlı eseri sergilenmek üzere asıldı. Tozla kaplı bir ayna olan eser, sergi açılışı öncesi görevli bir gönüllü tarafından eser kirli zannedilerek tuvalet kağıdıyla silindi.
Müze'den olaya dair yapılan açıklamada "Çevre temizliğine sırasında yanlışlıkla Chen Songzhi'nin 'Ters Sözcükler-16' eserinin aynasını silmek için tuvalet kağıdı kullandılar ve aynayı temizlemeye çalıştılar" denildi.
Olay sonrası sanatçıdan özür dilendiğini belirten müze yetkilileri "Ancak eserin orijinal görünümünü geri getirmenin zor olduğu doğrulandı" diyerek eserin kavramsal bütünlüğünün tamamen ortadan kalktığını vurguladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Büro, sanatçı Sayın Chen Songzhi'den en derin özürler dilense bile, sanatçının yaratıcı çabalarına verilen zararı telafi etmenin zor olacağının farkındadır"
