Fidan: Türkiye, Gazze’nin yeniden imarı için tüm imkanlarını seferber edecek
Fidan: Türkiye, Gazze’nin yeniden imarı için tüm imkanlarını seferber edecek
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Fidan, Gazze'de kalıcı ateşkes için Hamas'ın yapıcı adımlar... 12.11.2025
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Ankara'daki Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı’nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir araya geldi.Görüşmede Gazze'deki son durumun da etraflıca değerlendirildiğini söyleyen Fidan, şöyle konuştu:Fidan, Mısır'a Gazze'ye insani yardım konusundaki çabaları ve Türkiye'nin yardımlarının Gazze'ye ulaştırılması konusundaki destekleri için teşekkür ederek, şunları söyledi:Fidan, Gazze'deki düzenlemeler ile ilgili bir Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları dile getirdi:'Mısır devleti, halkı ve hükümetinin derin taziyelerini iletmek istiyorum'Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ise açıklamasında, yaşanan uçak kazası nedeniyle taziyelerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Gazze'de uluslararası görev gücünün kurulması titizlikle formüle edilmelidir'Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Filistin meselesine ilişkin Batı Şeria ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek,
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati’nin eş başkanlığında Türkiye–Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanı Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Fidan, Gazze’de kalıcı ateşkes için Hamas’ın yapıcı adımlar attığını, aynı iradenin İsrail tarafından da gösterilmesi gerektiğini vurguladı ve insani yardımların önündeki engellerin kaldırılması çağrısını yineledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Ankara'daki Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı’nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir araya geldi.
Görüşmede Gazze'deki son durumun da etraflıca değerlendirildiğini söyleyen Fidan, şöyle konuştu:
"Hamas, ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmektedir. İsrail'in insani yardımların girişi için tüm engelleri kaldırması ve tüm sınır kapılarını açmasına yönelik çağrımızı buradan bir kez daha yineliyoruz.
Fidan, Mısır'a Gazze'ye insani yardım konusundaki çabaları ve Türkiye'nin yardımlarının Gazze'ye ulaştırılması konusundaki destekleri için teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Bugün bir yardım gemimiz taşıdığı yaklaşık 810 ton insani yardımla Mersin Limanı'ndan El Ariş Limanı'na hareket etti. Gazze'de geçici barıma alanlarının oluşturulması ve yeniden imar sürecinde de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan Gazze'nin erken toparlanması ve yeniden imarı konusundaki uluslararası konferansa inşallah katkımızı da sunacağız."
Fidan, Gazze'deki düzenlemeler ile ilgili bir Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları dile getirdi:
"Önümüzdeki süreçte İstikrar Gücü'nün (Uluslararası İstikrar Gücü) sahadaki görev alanının açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç bulunmakta. Keza Gazze'nin yönetimini üstlenmesi öngörülen Filistin Komitesi ve Barış Kurulu konusunda da yasal ve siyasi çerçevenin net bir şekilde belirlenmesi gerekmekte. Mısır başta olmak üzere sürece katkı sağlayan ülkelerle bu konulardaki istişarelerimizi kesintisiz ve yoğun bir biçimde sürdürmekteyiz."
"Gazze Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir. Bu anlayışla hareket edildiği takdirde tartışmalı tüm konuların çözümünün mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz."
"Beyaz Saray'daki görüşmelerimiz oldukça verimli geçti. Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump'la Sayın (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed) Şara arasında yapılan görüşmelerin bir kısmına katılma imkanımız oldu. Orada özellikle Türkiye'nin Suriye'deki kritik konulardaki pozisyonun ne olduğunu açıkçası ortaya koyma imkanımız oldu. Amerika, Suriye ve Türkiye işbirliğinde bu sorunlara nasıl çözüm getirilebilir, özellikle ülkenin birliği, bütünlüğü meselesiyle ilgili neler yapılabilir bu konu önemliydi."

'Mısır devleti, halkı ve hükümetinin derin taziyelerini iletmek istiyorum'

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ise açıklamasında, yaşanan uçak kazası nedeniyle taziyelerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye halkına, devletine ve hükümetine, Mısır devleti, halkı ve hükümetinin derin taziyelerini iletmek istiyorum. Askeri kargo uçağı düşmesi sonucu şehit düşenler var. En içten duygularımızla taziyelerimizi sunuyorum, mekanları cennet makamları ali olsun. Allah yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin.

'Gazze'de uluslararası görev gücünün kurulması titizlikle formüle edilmelidir'

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Filistin meselesine ilişkin Batı Şeria ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek,
"Mısır, Türkiye, Katar ve ABD'nin çabaları sonucu başarıya ulaşan Şarm el-Şeyh'teki anlaşmaya yönelik çalışmaları ve ateşkesi kalıcı kılmak için çalışmaları sürdüreceğiz. Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını desteklemek ve ikinci aşamaya geçmek için ortak hareket etmenin önemi konusunda Türk tarafıyla mutabık kaldık. Türkiye ve Mısır olarak ortak çabaları, iki devletli çözümün gerçekleşmesini ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasının önemini vurguladık. Gazze'de uluslararası görev gücünün kurulması kararı, Filistin halkının gelecekteki hakları da dikkate alınarak, titizlikle ve dikkatle formüle edilmelidir."
