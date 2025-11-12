https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/fidan-turkiye-gazzenin-yeniden-imari-icin-tum-imkanlarini-seferber-edecek-1100950910.html

Fidan: Türkiye, Gazze’nin yeniden imarı için tüm imkanlarını seferber edecek

Fidan: Türkiye, Gazze’nin yeniden imarı için tüm imkanlarını seferber edecek

Dışişleri Bakanı Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Fidan, Gazze’de kalıcı ateşkes için Hamas’ın yapıcı adımlar... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Ankara'daki Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı’nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir araya geldi.Görüşmede Gazze'deki son durumun da etraflıca değerlendirildiğini söyleyen Fidan, şöyle konuştu:Fidan, Mısır'a Gazze'ye insani yardım konusundaki çabaları ve Türkiye'nin yardımlarının Gazze'ye ulaştırılması konusundaki destekleri için teşekkür ederek, şunları söyledi:Fidan, Gazze'deki düzenlemeler ile ilgili bir Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları dile getirdi:'Mısır devleti, halkı ve hükümetinin derin taziyelerini iletmek istiyorum'Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ise açıklamasında, yaşanan uçak kazası nedeniyle taziyelerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Gazze'de uluslararası görev gücünün kurulması titizlikle formüle edilmelidir'Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Filistin meselesine ilişkin Batı Şeria ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek,

