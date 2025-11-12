https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/cumhurbaskani-erdogan-gurcistan-cumhurbaskani-kavelasvili-ile-telefonda-gorustu-1100948778.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile telefonda görüştü
20:16 12.11.2025 (güncellendi: 20:17 12.11.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili ile görüşmesinde, düşen askeri kargo uçağıyla ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı. Kavelaşvili, Erdoğan'a taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin telefon görüşmesinde Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, görüşmede Gürcistan'ın yürütülen çalışmalarda ortaya koyduğu işbirliği için Kavelaşvili'ye teşekkür etti.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehitler için taziye dileklerini iletti.