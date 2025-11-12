Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/cumhurbaskani-erdogan-gurcistan-cumhurbaskani-kavelasvili-ile-telefonda-gorustu-1100948778.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile telefonda görüştü
12.11.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin telefon görüşmesinde Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı.Erdoğan, görüşmede Gürcistan'ın yürütülen çalışmalarda ortaya koyduğu işbirliği için Kavelaşvili'ye teşekkür etti.Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehitler için taziye dileklerini iletti.
20:16 12.11.2025 (güncellendi: 20:17 12.11.2025)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin telefon görüşmesinde Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, görüşmede Gürcistan'ın yürütülen çalışmalarda ortaya koyduğu işbirliği için Kavelaşvili'ye teşekkür etti.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehitler için taziye dileklerini iletti.
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Şehitlerimizin naaşları A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir
16:30
