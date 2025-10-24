https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/fbi-baskani-patel-si-trump-gorusmesi-oncesi-cini-ziyaret-edecek-1100465800.html
'FBI Başkanı Patel, Şi-Trump görüşmesi öncesi Çin'i ziyaret edecek'
FBI Direktörü Kash Patel'in, Trump yönetiminin fentanil salgınıyla mücadele çabaları kapsamında gelecek ay Çin'e gitmesi bekleniyor. 24.10.2025
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel’in, ülkedeki fentanil salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında gelecek ay Çin’i ziyaret edeceği bildirildi.CBS News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Patel’in Çin ziyaretinin tarihleri henüz netleşmedi. FBI, Sputnik’in konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.Söz konusu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşme öncesinde gerçekleşti. Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Şi ile görüşmesinde ele alınacak ilk konulardan birinin fentanil olacağını ifade etti.
