İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: CHP'nin kapatılmasının talep edildiğine dair haberler tamamen dezenformasyon amaçlıdır

Bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarında bugün kamuoyuna duyurulan “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasına ilişkin iddianamede ve ayrıca yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan yazımızda Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasının talep edildiği şeklinde tamamen dezenformasyon amaçlı haberler yapıldığı görülmüştür. İlgili yazımızın konusu soruşturma kapsamında adı geçen partinin bir kısım mali usulsüzlüklerinin tespit edilmesi üzerine kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulmasından ibarettir.

Tamamen dezenformasyon amaçlı ve art niyetli olduğu anlaşılan bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı