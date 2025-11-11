https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-chpnin-kapatilmasinin-talep-edildigine-dair-haberler-tamamen-1100909026.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: CHP'nin kapatılmasının talep edildiğine dair haberler tamamen dezenformasyon amaçlıdır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: CHP'nin kapatılmasının talep edildiğine dair haberler tamamen dezenformasyon amaçlıdır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamındaki iddianamede ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan yazıda Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kapatılmasına yönelik talepte bulunulduğuna dair haberler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklaması ile yalanlandı.Yapılan açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin kapatılmasına yönelik talepte bulunulduğuna dair haberlerin dezenformasyon amaçlı olduğunu bildirerek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan yazının kanuni zorunluluk gereği yapıldığı ifade edildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamındaki iddianamede ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan yazıda Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kapatılmasına yönelik talepte bulunulduğuna dair haberler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklaması ile yalanlandı.
Yapılan açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin kapatılmasına yönelik talepte bulunulduğuna dair haberlerin dezenformasyon amaçlı olduğunu bildirerek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan yazının kanuni zorunluluk gereği yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarında bugün kamuoyuna duyurulan “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasına ilişkin iddianamede ve ayrıca yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan yazımızda Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasının talep edildiği şeklinde tamamen dezenformasyon amaçlı haberler yapıldığı görülmüştür. İlgili yazımızın konusu soruşturma kapsamında adı geçen partinin bir kısım mali usulsüzlüklerinin tespit edilmesi üzerine kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulmasından ibarettir.
Tamamen dezenformasyon amaçlı ve art niyetli olduğu anlaşılan bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerekmektedir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı