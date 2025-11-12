https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/cumhurbaskani-erdogan-bugun-saat-1800de-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1100929015.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 18.00'de MHP Lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 18.00'de MHP Lideri Bahçeli ile görüşecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 18.00'de MHP lideri Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek. 12.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-12T14:04+0300

2025-11-12T14:04+0300

2025-11-12T14:10+0300

poli̇ti̇ka

mhp

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

cumhurbaşkanı

ak parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097787254_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_3e312523a0dc926d277fa3c22877c8e3.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 18.00'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek.Erdoğan-Bahçeli görüşmesi: Ne konuşulacak?İkilinin Terörsüz Türkiye sürecine dair görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Ekonomiye dair son gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.Öte yandan Cumhur İttifakı'na yönelik 'Çatlak oluştuğu' iddialarının ardından Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi kritik önemde. İki lider de konuşmalarında Cumhur İttifakı'nın birliğine yönelik önemli mesajlar vermişti.Son görüşme 4 Eylül'de olmuştuErdoğan ve Bahçeli son olarak 4 Eylül'de yine Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/abdulkadir-selvi-cumhur-ittifaki-stres-testine-girdi-bahceli-ve-erdoganin-liderligi-sayesinde-1100748658.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhp, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı, ak parti