Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 18.00'de MHP Lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 18.00'de MHP Lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 18.00'de MHP lideri Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek. 12.11.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 18.00'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek.Erdoğan-Bahçeli görüşmesi: Ne konuşulacak?İkilinin Terörsüz Türkiye sürecine dair görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Ekonomiye dair son gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.Öte yandan Cumhur İttifakı'na yönelik 'Çatlak oluştuğu' iddialarının ardından Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi kritik önemde. İki lider de konuşmalarında Cumhur İttifakı'nın birliğine yönelik önemli mesajlar vermişti.Son görüşme 4 Eylül'de olmuştuErdoğan ve Bahçeli son olarak 4 Eylül'de yine Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti.
Sputnik Türkiye
SON HABERLER
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 18.00'de MHP Lideri Bahçeli ile görüşecek

14:04 12.11.2025 (güncellendi: 14:10 12.11.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
© TCCB / Mustafa Kamacı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 18.00'de MHP lideri Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 18.00'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi: Ne konuşulacak?

İkilinin Terörsüz Türkiye sürecine dair görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Ekonomiye dair son gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
Öte yandan Cumhur İttifakı'na yönelik 'Çatlak oluştuğu' iddialarının ardından Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi kritik önemde. İki lider de konuşmalarında Cumhur İttifakı'nın birliğine yönelik önemli mesajlar vermişti.

Son görüşme 4 Eylül'de olmuştu

Erdoğan ve Bahçeli son olarak 4 Eylül'de yine Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti.
