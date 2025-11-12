https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/ehliyetini-yenilemeyene-sigortadan-hasar-odenmeyecek-karsi-tarafin-hasarini-da-odemek-1100917686.html
Ehliyetini yenilemeyene sigortadan hasar ödenmeyecek: Karşı tarafın hasarını da ödemek mecburiyetinde
Sigorta şirketleri, eski tip ehliyet ile yapılan kazalarda ödeme yapılmayacağını, bu durumun ‘ehliyetsiz sürücü’ statüsüne girdiğini açıkladı. 12.11.2025, Sputnik Türkiye
Eski tip ehliyetlerin yenileme tarihi 31 Ekim 2025’de doldu. Bu süre zarfında yenileme yapmayanlara ve eski tip ehliyet ile araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi uyarınca “geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanma” suçundan 12.978 TL’ye kadar para cezası uygulanacak. Ancak eski tip ehliyet kullananlar bir başka problemle daha karşı karşıya kalacak.Türkiye gazetesi haberine göre ehliyetini yenilemeyen sürücünün sigorta şirketlerinden ödeme alamayacağı belirtildi. Sigorta sektörü temsilcileri, poliçe şartlarının en temel maddesinin “sürücünün yasal olarak geçerli bir ehliyete sahip olması” olduğunu vurgulayarak, eski ehliyetin bu tarihten sonra geçersiz sayılacağını ve sürücüleri “ehliyetsiz” statüsüne düşüreceğini bildirdi. Bu uygulama, on binlerce liralık hasar masraflarının sürücünün üzerinde kalması anlamına geliyor.Karşı tarafın da hasarını ödeyecekSigorta sektörü temsilcileri eski tip ehliyet ile yapılan kazalarda ödeme yapılmayacağını belirterek, “Kaza tespit tutanağında eski tip ve geçersiz bir ehliyet bilgisi yer alıyorsa, sigorta şirketleri hasar dosyasını reddetme hakkına sahip. Çünkü ehliyetsiz sürücü statüsüne giriyor. Kasko poliçeniz kendi aracınızda oluşan hasarı karşılamaz. Daha da önemlisi, trafik sigortası (zorunlu sigorta) karşı tarafın hasarını ödese dahi, sigorta şirketi bu tutarı hukuki yollarla (rücu) sürücüden tahsil etme hakkını saklı tutar” diyor.Sigorta şirketlerinin bu konudaki tutumunun Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde tamamen hukuki dayanaklara sahip olduğunu belirten Avukat Ahmet Yavuzer, “Her sigorta poliçesi, sürücünün yasal olarak geçerli bir sürücü belgesine sahip olmasını öngören bir ‘asgari şart’ maddesi içerir. Eski ehliyetin geçerliliğini yitirmesiyle birlikte, sigorta şirketleri poliçeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten yasal olarak muaf olacaklardır. Bir diğer nokta da trafik sigortası kapsamındaki rücu davalarıdır. Zorunlu trafik sigortasının karşı tarafın hasarını ödemesinin ardından sigorta şirketleri, bu tutarı ‘ehliyetsiz araç kullandığı’ gerekçesiyle sürücüden talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda sürücü, hem kendi aracının hasarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda karşı tarafın hasarını da ödemek mecburiyetinde kalacaktır” dedi.Sigorta şirketlerinden uyarı mesajlarıHürriyet'in haberine göre sigorta şirketleri uyarı mesajları göndermeye başlandı. Mesajların içeriği de aynen şöyle: Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?1 Kasım’da süre dolmasına rağmen halen 1.8 milyon kişi ehliyetini yenilemedi, eski tip ehliyeti kullanmaya devam ediyor. İsteyen bundan sonra da sürücü belgesini yenilebilir ancak 1 Kasım tarihine kadar yenileme için 15 lira ödenirken, bundan sonra yenilemek isteyenler B sınıfı sürücü belgesi için cezası ile birlikte 7 bin 500 lira ödemek durumunda kalacak.
Eski tip ehliyetlerin yenileme tarihi 31 Ekim 2025’de doldu. Bu süre zarfında yenileme yapmayanlara ve eski tip ehliyet ile araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi uyarınca “geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanma” suçundan 12.978 TL’ye kadar para cezası uygulanacak. Ancak eski tip ehliyet kullananlar bir başka problemle daha karşı karşıya kalacak.
Türkiye gazetesi haberine göre ehliyetini yenilemeyen sürücünün sigorta şirketlerinden ödeme alamayacağı belirtildi. Sigorta sektörü temsilcileri, poliçe şartlarının en temel maddesinin “sürücünün yasal olarak geçerli bir ehliyete sahip olması” olduğunu vurgulayarak, eski ehliyetin bu tarihten sonra geçersiz sayılacağını ve sürücüleri “ehliyetsiz” statüsüne düşüreceğini bildirdi. Bu uygulama, on binlerce liralık hasar masraflarının sürücünün üzerinde kalması anlamına geliyor.
Karşı tarafın da hasarını ödeyecek
Sigorta sektörü temsilcileri eski tip ehliyet ile yapılan kazalarda ödeme yapılmayacağını belirterek, “Kaza tespit tutanağında eski tip ve geçersiz bir ehliyet bilgisi yer alıyorsa, sigorta şirketleri hasar dosyasını reddetme hakkına sahip. Çünkü ehliyetsiz sürücü statüsüne giriyor. Kasko poliçeniz kendi aracınızda oluşan hasarı karşılamaz. Daha da önemlisi, trafik sigortası (zorunlu sigorta) karşı tarafın hasarını ödese dahi, sigorta şirketi bu tutarı hukuki yollarla (rücu) sürücüden tahsil etme hakkını saklı tutar” diyor.
Sigorta şirketlerinin bu konudaki tutumunun Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde tamamen hukuki dayanaklara sahip olduğunu belirten Avukat Ahmet Yavuzer, “Her sigorta poliçesi, sürücünün yasal olarak geçerli bir sürücü belgesine sahip olmasını öngören bir ‘asgari şart’ maddesi içerir. Eski ehliyetin geçerliliğini yitirmesiyle birlikte, sigorta şirketleri poliçeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten yasal olarak muaf olacaklardır. Bir diğer nokta da trafik sigortası kapsamındaki rücu davalarıdır. Zorunlu trafik sigortasının karşı tarafın hasarını ödemesinin ardından sigorta şirketleri, bu tutarı ‘ehliyetsiz araç kullandığı’ gerekçesiyle sürücüden talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda sürücü, hem kendi aracının hasarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda karşı tarafın hasarını da ödemek mecburiyetinde kalacaktır” dedi.
Sigorta şirketlerinden uyarı mesajları
Hürriyet'in haberine göre sigorta şirketleri uyarı mesajları göndermeye başlandı. Mesajların içeriği de aynen şöyle:
“Eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sigortalıların ehliyetleri geçersiz hale gelecek ve ‘geçerliliğini yitirmiş sürücü belgesi’ statüsünde olacaktır. Bu durumda yer alan kasko sigortasına sahip sigortalıların, yaşanacak hasar durumlarında, hasarları sigorta şirketlerinden ödenmeyecektir. Trafik sigortası olanların ise herhangi bir hasar durumunda karşı tarafa ödenen hasar, sigortalılara, sigorta şirketlerince rücu edilecektir.”
Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?
1 Kasım’da süre dolmasına rağmen halen 1.8 milyon kişi ehliyetini yenilemedi, eski tip ehliyeti kullanmaya devam ediyor. İsteyen bundan sonra da sürücü belgesini yenilebilir ancak 1 Kasım tarihine kadar yenileme için 15 lira ödenirken, bundan sonra yenilemek isteyenler B sınıfı sürücü belgesi için cezası ile birlikte 7 bin 500 lira ödemek durumunda kalacak.