https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/yeniden-degerleme-orani-belli-oldu-1100695129.html

Yeniden değerleme oranı belli oldu: 2026 yılı pasaport, ehliyet ve yurt dışı çıkış harcı, IMEI ücreti ne kadar oldu?

Yeniden değerleme oranı belli oldu: 2026 yılı pasaport, ehliyet ve yurt dışı çıkış harcı, IMEI ücreti ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış... 03.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-03T10:27+0300

2025-11-03T10:27+0300

2025-11-03T10:42+0300

ekonomi̇

yeniden değerleme oranı

enflasyon

imei

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099255081_0:15:1113:641_1920x0_80_0_0_995b85aaea5180143d4bd24a75bc4a21.png

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış gösterdi.Yeniden değerleme oranı ne kadar oldu?Yeniden değerleme oranı 2026 için yüzde 25,49 olarak tespit edildi.TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisiyle Yeniden Değerleme Oranı da belli oldu. Buna göre vergi, harç ve cezalar için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu.2026 IMEI ücreti ne kadar oldu?Yeni değerleme oranının belli olmasıyla yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 57 bin 241 TL'ye yükselecek.2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?Eylül ayında yapılan zamla birlikte 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1000 TL'ye yükseltilmişti. 2026'da söz konusu tutar 1255 TL'ye yükselecek.2026 Ehliyet harcı ne kadar?Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 5.678 TL'den 7.122 TL'ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.883 TL'den 2360 TL'ye yükselecek.2026 pasaport harcı ne kadar oldu?Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:Yeniden değerleme, ÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor.Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeniden değerleme oranı