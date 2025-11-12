https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/doktorlara-sosyal-medya-uyarisi-sponsorlu-icerik-hasta-yorumu-uzerinden-tesekkur-artik-yasak-1100919987.html

Doktorlara sosyal medya düzenlemesi: Sponsorlu içerik, hasta yorumu üzerinden teşekkür artık yasak

Doktorlara sosyal medya düzenlemesi: Sponsorlu içerik, hasta yorumu üzerinden teşekkür artık yasak

12.11.2025

2025-11-12T11:16+0300

2025-11-12T11:16+0300

2025-11-12T11:19+0300

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle Sağlık Bakanlığı, hasta güvenliğini, hasta haklarını ve kamu sağlığını en üst düzeyde koruma hedefi doğrultusunda, sağlık hizmetleri alanındaki tanıtım ve bilgilendirme standartlarını yeniden belirledi.Sağlık hizmetlerinin tanıtımında yanıltıcı görseller kullanılamayacakTürkiye'deki sağlık tesisleri ve hekimler, sosyal medya ve dijital platformlarda yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşım yapabilecek. Ücretli veya sponsorlu içerik paylaşımlarına ise sayfalarında yer veremeyecek.Öncesi-sonrası fotoğraflarına yeni şartlarYanıltıcı görseller ve makyajlı fotoğraflar tanıtımlarda kullanılamayacak. Bir işlemin öncesi ve sonrasını gösteren görsellerin aynı teknik şartlarda ve ortamda görüntülenmesi, fotoğraflarda tarihlerin belirtilmesi zorunlu olacak.Hasta onayı şartıDüzenlemeye göre, hasta görselleri ancak yazılı veya elektronik onay ile Hasta Hakları Yönetmeliği'ne uygun biçimde kullanılabilecek.Teşekkür mesajıyla tanıtım yasakHasta yorumları, memnuniyet ifadeleri veya teşekkür mesajları üzerinden tanıtım yapılamayacak. Sağlık hizmetlerinin tanıtımında etik sınırlar korunacak, hastanın rızası esas alınacak.Sağlık çalışanları, yalnızca yasal olarak sahip oldukları unvanları kullanabilecek. Gerçek dışı uzmanlık veya yanıltıcı unvan belirtemeyecek.Kıyaslama yokSağlık kuruluşları, diğer kurumlarla kıyaslama yapamayacak, kişi veya markalara referans vererek tanıtımda bulunamayacak.Tanıtım hizmetinde hastanın sağlık hizmeti alma kararını etkileyebilecek aldatıcı veya abartılı ifadelere yer verilemeyecek.Sağlık çalışanları, doğrudan hasta arayarak ya da mesaj göndererek hizmet tanıtımı yapamayacak.Düzenleme hangi doktorları kapsıyor?Düzenleme, yalnızca hekimleri değil, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler ve diğer tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarını kapsıyor.

