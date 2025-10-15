https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/temas-grubu-8-ayda-ukraynaya-67-milyar-dolarlik-askeri-yardim-sagladi-1100220323.html
'Temas grubu 8 ayda Ukrayna'ya 67 milyar dolarlık askeri yardım sağladı'
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Ukrayna'ya askeri yardım sağlayan Ramstein formatındaki temas grubunun, sekiz ayda Kiev'e 50 milyar sterlinden fazla... 15.10.2025
2025-10-15T23:16+0300
2025-10-15T23:16+0300
2025-10-15T23:14+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083621319_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_4ef41bbcc0ac85ebf8a3460d4870ee39.png
RamsteinBrüksel’de yapılacak Ramstein formatındaki toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Healey, Ukrayna'ya askeri yardım için oluşturulan Ramstein formatındaki temas grubunun sekiz ayda Kiev'e 50 milyar sterlin (67 milyar dolar) tutarında finansman sağladığını söyledi.Healey “Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorious ile temas grubunu birlikte yönettiğimiz geçen sekiz ayda, grup Ukrayna'ya askeri yardım için 50 milyar sterlinden fazla finansman sağladı” dedi.Londra'nın son altı ayda Ukrayna'ya 85 binden fazla insansız hava aracı (İHA) tedarik ettiğini belirten Healey, Londra'nın şu anda geliştirme aşamasında olan ‘binlerce’ önleme dronunu Kiev'e teslim etmeyi planladığını da sözlerine ekledi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah götüren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu ifade etmişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını belirtmişti.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083621319_61:0:740:509_1920x0_80_0_0_4a175a55c48fc5b3a8897b5c07036220.png
