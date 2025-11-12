Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Şehitlerimizin naaşları A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız... 12.11.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının, arama kurtarma ve kaza kırım heyetini Türkiye'den Gürcistan'a götüren A-400M uçağıyla getirileceğini bildirdi.Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
16:30 12.11.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının, arama kurtarma ve kaza kırım heyetini Türkiye'den Gürcistan'a götüren A-400M uçağıyla getirileceğini bildirdi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımızla ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımızla ülkemize getirilecektir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir."
Erdoğan: Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık, son naaşı arama çalışmalarımız sürüyor
14:54
