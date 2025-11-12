Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Şehitlerimizin naaşları A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımızla ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımızla ülkemize getirilecektir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir."