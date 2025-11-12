https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/cumhurbaskani-erdogan-ve-mhp-lideri-bahceli-bir-araya-geldi-1100938574.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geldi



Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. 12.11.2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altıncı kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin Çayyolu'ndaki konutuna gelen Erdoğan'ı, MHP Lideri Bahçeli kapıda karşıladı. Bu yıl altıncı kez bir araya geldilerErdoğan ve Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sürecini ele almaları beklenirken, uçak kazasının da görüşülmesi bekleniyor. Görüşmelerde Türkiye'nin gündemine ilişkin konuları masaya yatırmaları bekleniyor. Bir önceki görüşme 4 Eylül'de yapılmıştı.Düzenli görüşüyorlar açıklama yapmıştıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Siz salı, çarşamba ve perşembeye odaklanın. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli zaten düzenli olarak görüşüyorlar. Programlarına bağlı olarak görüşmenin bu hafta içinde gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

