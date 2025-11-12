Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
18:27 12.11.2025 (güncellendi: 18:47 12.11.2025)
© Utku Uçrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret etti.
© Utku Uçrak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altıncı kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin Çayyolu'ndaki konutuna gelen Erdoğan'ı, MHP Lideri Bahçeli kapıda karşıladı.

Bu yıl altıncı kez bir araya geldiler

Erdoğan ve Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sürecini ele almaları beklenirken, uçak kazasının da görüşülmesi bekleniyor. Görüşmelerde Türkiye'nin gündemine ilişkin konuları masaya yatırmaları bekleniyor. Bir önceki görüşme 4 Eylül'de yapılmıştı.

Düzenli görüşüyorlar açıklama yapmıştı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Siz salı, çarşamba ve perşembeye odaklanın. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli zaten düzenli olarak görüşüyorlar. Programlarına bağlı olarak görüşmenin bu hafta içinde gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
