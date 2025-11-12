Bahçeli'den uçak kazası açıklaması: Her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/bahceliden-ucak-kazasi-aciklamasi-her-ihtimal-dikkat-ve-titizlikle-arastirilacaktir-1100925860.html
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağıyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Bahçeli... 12.11.2025
2025-11-12T12:56+0300
2025-11-12T12:56+0300
2025-11-12T12:56+0300
türki̇ye
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
gürcistan
mhp
devlet bahçeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100012606_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_ed46485ec3b59eec8395645c05dd14c9.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TSK'ya ait düşen kargo uçağıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, şehit olan askerlerle ilgili başsağlığı dilerken, kazaya ilişkin her ihtimalin titizlikle araştırılacağını kaydetti. Bahçeli açıklamasında, "Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır" ifadelerini kullandı. Bilirkişilik taslayan kimi aymazlar Bahçeli açıklamasında şunları dile getirdi: ""Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Türkiye’ye gelmek üzere Azerbaycan’ın Gence şehrinden havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğrayarak düşmesi, bu suretle uçakta bulunan yirmi kahraman askerimizin şehadeti milletimize büyük bir acı yaşatmıştır.Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Kaldı ki beklentimiz ve temennimiz de budur. Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır.Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum."
türki̇ye
gürcistan
2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100012606_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_8c8a1c781613bc7b1609dd79069a628e.jpg
