Abdulkadir Selvi: Cumhur İttifakı stres testine girdi, Bahçeli ve Erdoğan’ın liderliği sayesinde güçlenerek çıktı
Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Bahçeli'nin dünkü grup toplantısındaki sözlerine atıfta bulundu ve Cumhur İttifakı'na yönelik iddiaların doğru olmadığını...
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi Cumhur İttifakı'na yönelik iddiaları değerlendirdi ve "Cumhur İttifakı bozulacak diyenlerin hesapları bozuldu, hevesleri kursaklarında kaldı." dedi.MHP lideri Bahçeli'nin dün Meclis'teki grup toplantısındaki konuşmasının altını çizen Selvi, "Bahçeli olumlu mesajlar verecek başlıklı yazımın mürekkebi kurumadan MHP Lideri tam anlamıyla bombaladı. Birbiri ardına olumlu mesajlar verdi. Parlamenter sistemin hâkim olduğu dönemlerde hükümeti düşürmek için muhalefet tarafından gensoru önergesi verilirdi. Gensoru oylanıp reddedilirse, “Hükümet güven tazeledi” diye yazardık. Son günlerde koparılan fırtınalardan sonra Bahçeli’nin konuşması ile Cumhur İttifakı güven tazeledi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grubunda yapacağı konuşma ile bu güven iyice perçinlenmiş olacak. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ile Cumhur İttifakı’nın geleceği üzerine hesap yapanlara güçlü bir mesaj verilmiş olacak. Türkiye ve bölgemiz çok kritik bir süreçten geçiyor. Özellikle de Terörsüz Türkiye’nin geleceği açısından Cumhur İttifakı’nın istikrarı hayati derecede önemli hale geldi. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz’dan sonra kurulmuş siyasi bir kader birliğiydi. PKK’nın silah bırakma ve tasfiye sürecinde Türkiye’nin bekası açısından bir zorunluluk haline geldi." dedi.Selvi bugünkü köşe yazısında ayrıca "Cumhur İttifakı bir stres testine girdi; Bahçeli ve Erdoğan’ın liderliği sayesinde testten güçlenerek çıktı. Cumhur İttifakı bozulacak diyenlerin hesapları bozuldu, hevesleri kursaklarında kaldı." ifadelerini de kullandı.
Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Bahçeli'nin dünkü grup toplantısındaki sözlerine atıfta bulundu ve Cumhur İttifakı'na yönelik iddiaların doğru olmadığını söyledi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi Cumhur İttifakı'na yönelik iddiaları değerlendirdi ve "Cumhur İttifakı bozulacak diyenlerin hesapları bozuldu, hevesleri kursaklarında kaldı." dedi.
MHP lideri Bahçeli'nin dün Meclis'teki grup toplantısındaki konuşmasının altını çizen Selvi, "Bahçeli olumlu mesajlar verecek başlıklı yazımın mürekkebi kurumadan MHP Lideri tam anlamıyla bombaladı. Birbiri ardına olumlu mesajlar verdi. Parlamenter sistemin hâkim olduğu dönemlerde hükümeti düşürmek için muhalefet tarafından gensoru önergesi verilirdi. Gensoru oylanıp reddedilirse, “Hükümet güven tazeledi” diye yazardık. Son günlerde koparılan fırtınalardan sonra Bahçeli’nin konuşması ile Cumhur İttifakı güven tazeledi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grubunda yapacağı konuşma ile bu güven iyice perçinlenmiş olacak. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ile Cumhur İttifakı’nın geleceği üzerine hesap yapanlara güçlü bir mesaj verilmiş olacak. Türkiye ve bölgemiz çok kritik bir süreçten geçiyor. Özellikle de Terörsüz Türkiye’nin geleceği açısından Cumhur İttifakı’nın istikrarı hayati derecede önemli hale geldi. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz’dan sonra kurulmuş siyasi bir kader birliğiydi. PKK’nın silah bırakma ve tasfiye sürecinde Türkiye’nin bekası açısından bir zorunluluk haline geldi." dedi.
Selvi bugünkü köşe yazısında ayrıca "
Cumhur İttifakı bir stres testine girdi; Bahçeli ve Erdoğan’ın liderliği sayesinde testten güçlenerek çıktı. Cumhur İttifakı bozulacak diyenlerin hesapları bozuldu, hevesleri kursaklarında kaldı." ifadelerini de kullandı.