Almanya'da ırkçı saldırı: 50 araca insan kanıyla gamalı haç çizildi
Almanya'da ırkçı saldırı: 50 araca insan kanıyla gamalı haç çizildi
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Hanau kentinde yaklaşık 50 aracın üzerine insan kanıyla gamalı haç sembolleri çizildi. Polis olayı 'şok edici' olarak nitelendirdi ve soruşturma... 06.11.2025
Almanya’nın Hanau kentinde gecenin ilerleyen saatlerinde korkutucu bir olay yaşandı. Vatandaşlar, park halindeki araçlarının kaputlarında kırmızı sıvıyla çizilmiş gamalı haçlar gördü. Polis, yapılan hızlı testlerin ardından sıvının insan kanı olduğunu doğruladı.50 araç, binalar ve posta kutuları hedef alındı Polis sözcüsü Thomas Leipold, “Yaklaşık 50 aracın benzer şekilde zarar gördüğünü tespit ettik” dedi. Bazı bina cephelerinde ve posta kutularında da aynı semboller bulundu. Leipold, sembollerin rastgele mi yoksa belirli kişileri mi hedef aldığı konusunda henüz bir bilgi bulunmadığını söyledi. Ayrıca bazı araçlarda tanımlanamayan karalamalar da tespit edildi.Almanya’da gamalı haç yasak Almanya yasalarına göre, Nazi dönemine ait sembollerin özellikle gamalı haçın kullanımı kesinlikle yasak. Bu sembol, nefretin, Nazi ideolojisinin ve Holokost travmasının bir hatırlatıcısı olarak görülüyor. Yetkililer, olayın ırkçı ya da aşırı sağ bağlantılı olabileceğini dışlamıyor.Hanau geçmişte de travmatik bir saldırı yaşamıştı Hanau, beş yıl önce göçmen kökenli dokuz kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıyla gündeme gelmişti. Bu son olay, kentteki halk arasında yeniden endişe ve korku yarattı. Polis, şehirde güvenlik önlemlerini artırırken, olayın fail ya da faillerinin kısa sürede yakalanmasının öncelik olduğunu belirtti.
06.11.2025
© AP Photo / Michael Probst
Almanya'da arabalara gamalı haç çizildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Michael Probst
Almanya’nın Hanau kentinde yaklaşık 50 aracın üzerine insan kanıyla gamalı haç sembolleri çizildi. Polis olayı 'şok edici' olarak nitelendirdi ve soruşturma başlattı. Olayın faili ya da amacı henüz bilinmiyor.
Almanya’nın Hanau kentinde gecenin ilerleyen saatlerinde korkutucu bir olay yaşandı. Vatandaşlar, park halindeki araçlarının kaputlarında kırmızı sıvıyla çizilmiş gamalı haçlar gördü. Polis, yapılan hızlı testlerin ardından sıvının insan kanı olduğunu doğruladı.

50 araç, binalar ve posta kutuları hedef alındı

Polis sözcüsü Thomas Leipold, “Yaklaşık 50 aracın benzer şekilde zarar gördüğünü tespit ettik” dedi. Bazı bina cephelerinde ve posta kutularında da aynı semboller bulundu. Leipold, sembollerin rastgele mi yoksa belirli kişileri mi hedef aldığı konusunda henüz bir bilgi bulunmadığını söyledi. Ayrıca bazı araçlarda tanımlanamayan karalamalar da tespit edildi.

Almanya’da gamalı haç yasak

Almanya yasalarına göre, Nazi dönemine ait sembollerin özellikle gamalı haçın kullanımı kesinlikle yasak. Bu sembol, nefretin, Nazi ideolojisinin ve Holokost travmasının bir hatırlatıcısı olarak görülüyor. Yetkililer, olayın ırkçı ya da aşırı sağ bağlantılı olabileceğini dışlamıyor.

Hanau geçmişte de travmatik bir saldırı yaşamıştı

Hanau, beş yıl önce göçmen kökenli dokuz kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıyla gündeme gelmişti. Bu son olay, kentteki halk arasında yeniden endişe ve korku yarattı. Polis, şehirde güvenlik önlemlerini artırırken, olayın fail ya da faillerinin kısa sürede yakalanmasının öncelik olduğunu belirtti.
