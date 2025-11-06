https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/almanyada-irkci-saldiri-50-araca-insan-kaniyla-gamali-hac-cizildi-1100793733.html
Almanya'da ırkçı saldırı: 50 araca insan kanıyla gamalı haç çizildi
Almanya'da ırkçı saldırı: 50 araca insan kanıyla gamalı haç çizildi
Sputnik Türkiye
Almanya’nın Hanau kentinde yaklaşık 50 aracın üzerine insan kanıyla gamalı haç sembolleri çizildi. Polis olayı 'şok edici' olarak nitelendirdi ve soruşturma... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T15:26+0300
2025-11-06T15:26+0300
2025-11-06T15:26+0300
dünya
avrupa
hanau
almanya
nazi̇
holokost
gamalı haç
irkçı
göçmen
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100793400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c6f5c38a83632d61c73d0e2974eb45a.jpg
Almanya’nın Hanau kentinde gecenin ilerleyen saatlerinde korkutucu bir olay yaşandı. Vatandaşlar, park halindeki araçlarının kaputlarında kırmızı sıvıyla çizilmiş gamalı haçlar gördü. Polis, yapılan hızlı testlerin ardından sıvının insan kanı olduğunu doğruladı.50 araç, binalar ve posta kutuları hedef alındı Polis sözcüsü Thomas Leipold, “Yaklaşık 50 aracın benzer şekilde zarar gördüğünü tespit ettik” dedi. Bazı bina cephelerinde ve posta kutularında da aynı semboller bulundu. Leipold, sembollerin rastgele mi yoksa belirli kişileri mi hedef aldığı konusunda henüz bir bilgi bulunmadığını söyledi. Ayrıca bazı araçlarda tanımlanamayan karalamalar da tespit edildi.Almanya’da gamalı haç yasak Almanya yasalarına göre, Nazi dönemine ait sembollerin özellikle gamalı haçın kullanımı kesinlikle yasak. Bu sembol, nefretin, Nazi ideolojisinin ve Holokost travmasının bir hatırlatıcısı olarak görülüyor. Yetkililer, olayın ırkçı ya da aşırı sağ bağlantılı olabileceğini dışlamıyor.Hanau geçmişte de travmatik bir saldırı yaşamıştı Hanau, beş yıl önce göçmen kökenli dokuz kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıyla gündeme gelmişti. Bu son olay, kentteki halk arasında yeniden endişe ve korku yarattı. Polis, şehirde güvenlik önlemlerini artırırken, olayın fail ya da faillerinin kısa sürede yakalanmasının öncelik olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/nazi-liderleri-yabanci-dusmani-fikirlerini-abdnin-irkci-politikalarina-dayandirarak-nasil-savundu-1095810270.html
hanau
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100793400_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8040c0aa0de93d7a4103908d2873c8ea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, hanau, almanya, nazi̇, holokost, gamalı haç, irkçı, göçmen, saldırı
avrupa, hanau, almanya, nazi̇, holokost, gamalı haç, irkçı, göçmen, saldırı
Almanya'da ırkçı saldırı: 50 araca insan kanıyla gamalı haç çizildi
Almanya’nın Hanau kentinde yaklaşık 50 aracın üzerine insan kanıyla gamalı haç sembolleri çizildi. Polis olayı 'şok edici' olarak nitelendirdi ve soruşturma başlattı. Olayın faili ya da amacı henüz bilinmiyor.
Almanya’nın Hanau kentinde gecenin ilerleyen saatlerinde korkutucu bir olay yaşandı. Vatandaşlar, park halindeki araçlarının kaputlarında kırmızı sıvıyla çizilmiş gamalı haçlar gördü. Polis, yapılan hızlı testlerin ardından sıvının insan kanı olduğunu doğruladı.
50 araç, binalar ve posta kutuları hedef alındı
Polis sözcüsü Thomas Leipold, “Yaklaşık 50 aracın benzer şekilde zarar gördüğünü tespit ettik” dedi. Bazı bina cephelerinde ve posta kutularında da aynı semboller bulundu. Leipold, sembollerin rastgele mi yoksa belirli kişileri mi hedef aldığı konusunda henüz bir bilgi bulunmadığını söyledi. Ayrıca bazı araçlarda tanımlanamayan karalamalar da tespit edildi.
Almanya’da gamalı haç yasak
Almanya
yasalarına göre, Nazi dönemine
ait sembollerin özellikle gamalı haçın
kullanımı kesinlikle yasak. Bu sembol, nefretin
, Nazi
ideolojisinin ve Holokost
travmasının bir hatırlatıcısı olarak görülüyor. Yetkililer, olayın ırkçı
ya da aşırı sağ bağlantılı
olabileceğini dışlamıyor.
Hanau geçmişte de travmatik bir saldırı yaşamıştı
Hanau
, beş yıl önce göçmen kökenli dokuz kişinin
hayatını kaybettiği ırkçı saldırıyla gündeme gelmişti. Bu son olay, kentteki halk arasında yeniden endişe ve korku yarattı. Polis, şehirde güvenlik önlemlerini artırırken, olayın fail ya da faillerinin kısa sürede yakalanmasının öncelik olduğunu belirtti.