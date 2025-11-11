https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/arastirma-gunde-bir-fincan-kahve-kalp-ritim-bozukluguna-karsi-koruyabilir-1100907034.html
Yeni bir araştırmaya göre, günde bir fincan kahve içmek kalp sağlığı açısından sandığınızdan daha faydalı olabilir.
2025
Araştırma: Günde bir fincan kahve kalp ritim bozukluğuna karşı koruyabilir
Yeni bir araştırmaya göre, günde bir fincan kahve içmek kalp sağlığı açısından faydalı olabilir. Altı ay süreli takip sonucu günde bir fincan kahve tüketen hastalarda yüzde 47 daha az ritim bozukluğu görüldü.
DECAF adlı yeni bir çalışmada, düzenli kahve tüketiminin atriyal fibrilasyon (AFib) olarak bilinen en yaygın kalp ritim bozukluğuna karşı koruyucu etki gösterebileceği ortaya kondu.
9 Kasım’da tıp dergisi JAMA’da yayımlanan araştırmada, AFib tanısı almış 200 hasta altı ay boyunca takip edildi.
Yüzde 47 oranında ‘daha az’ ritim bozukluğu
Günde ortalama bir fincan kahve içen katılımcıların, hiç kahve içmeyenlere göre yüzde 47 oranında daha az ritim bozukluğu yaşadığı belirlendi.
Çalışma, kahvenin kalp ritmini olumsuz etkilediği yönündeki geleneksel inanışla çelişen sonuçlar ortaya koydu.
Uzun yıllardır aksi savulunuyordu
Uzmanlar uzun yıllardır kahvenin ‘proaritmik’ yani kalp ritmini bozucu etkisi olduğunu savunuyordu. Ancak yeni bulgular, makul miktarda kahve tüketiminin AFib hastaları için 'kahveyi tamamen bırakmaktan daha faydalı olabileceğini' öne sürüyor.
Araştırmacılara göre bunun birkaç nedeni var:
Kahvede doğal olarak bulunan kafein, AFib’i kolaylaştıran belirli reseptörleri bloke ediyor.
Araştırma sonuçlarında kahvenin 'antioksidanlar sayesinde iltihabı azaltan ve kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardımcı olan' özelliklerine de değinildi.
Bununla birlikte, uzmanlar aşırı kahve tüketiminin farklı sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.
Çalışmanın yalnızca ‘ölçülü’ kahve tüketimi üzerinden yürütüldüğüne dikkat çeken araştırmacılar, günde çok sayıda fincan kahve içenler için aynı sonucun geçerli olmayabileceğini belirtiyor. Herhangi bir diyet değişikliği öncesinde doktor görüşü alınması da tavsiye ediliyor.