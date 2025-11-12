https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/akdenizdeki-depremlerle-ilgili-prof-dr-gorurden-uyari-depremlerin-gelecegi-belliydi-1100931733.html
Akdeniz'deki depremlerle ilgili Prof. Dr. Görür'den uyarı: 'Depremlerin geleceği belliydi'
2025-11-12T14:10+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095675877_0:40:1030:619_1920x0_80_0_0_6f91135cdef212f45b71d4ea91d139b9.jpg
Akdeniz'de aynı bölgede meydana gelen 5.2, 3.5 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler korku yarattı. Kuzey Kıbrıs, Antalya ve Mersin'de hissedilen depremlere dair açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, 'Depremlerin geleceği belliydi' ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Görür, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin bu bölgede çok stres yüklediğini dile getirdi. 6 Şubat depremlerine dikkat çektiProf. Dr. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Kıbrıs Rum Bölgesinde, 4 ve 5’lik depremler olmaya başladı. Bunlar Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı olan ve Kıbrıs’ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zonuna bağlı. Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu. Depremlerin geleceği belliydi. 6 Şubat 2023 depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti."
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095675877_77:0:954:658_1920x0_80_0_0_90e158b2ba35d771a02692078c0caecf.jpg
