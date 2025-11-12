Akdeniz'de bir deprem daha: Bu kez daha kuvvetli sallandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/akdenizde-bir-deprem-daha-bu-kez-daha-kuvvetli-sallandi-1100940856.html
Sputnik Türkiye
17:32 12.11.2025 (güncellendi: 17:42 12.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
AFAD, Akdeniz'de saat 17.23'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Güney Kıbrıs açıklarında saat 12.31’de de 5.2 büyüklüğünde deprem olmuştu.
Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldi.
AFAD saat 17.23'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.
Deprem yerin 18.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Akdeniz beşik gibi: Akdeniz'deki son depremler
Akdeniz bugün 5.2, 4.8 ve 4.2 büyüklüğünde depremlerle sallandı.