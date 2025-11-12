https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/akdenizde-bir-deprem-daha-bu-kez-daha-kuvvetli-sallandi-1100940856.html

Akdeniz'de bir deprem daha: Bu kez daha kuvvetli sallandı

Akdeniz'de bir deprem daha: Bu kez daha kuvvetli sallandı

Sputnik Türkiye

AFAD, Akdeniz'de saat 17.23'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Güney Kıbrıs açıklarında saat 12.31’de de 5.2 büyüklüğünde deprem olmuştu. 12.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-12T17:32+0300

2025-11-12T17:32+0300

2025-11-12T17:42+0300

son depremler

deprem

akdeniz

afad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png

Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldi. Deprem mi oldu?AFAD saat 17.23'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.Deprem yerin 18.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Akdeniz beşik gibi: Akdeniz'deki son depremlerAkdeniz bugün 5.2, 4.8 ve 4.2 büyüklüğünde depremlerle sallandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/afad-duyurdu-kibrista-deprem-meydana-geldi-1100925662.html

akdeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, akdeniz, afad