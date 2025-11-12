Türkiye
En son nerede deprem oldu?
Akdeniz'de bir deprem daha: Bu kez daha kuvvetli sallandı
AFAD, Akdeniz'de saat 17.23'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Güney Kıbrıs açıklarında saat 12.31’de de 5.2 büyüklüğünde deprem olmuştu. 12.11.2025, Sputnik Türkiye
Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldi. Deprem mi oldu?AFAD saat 17.23'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.Deprem yerin 18.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Akdeniz beşik gibi: Akdeniz'deki son depremlerAkdeniz bugün 5.2, 4.8 ve 4.2 büyüklüğünde depremlerle sallandı.
deprem, akdeniz, afad
17:32 12.11.2025 (güncellendi: 17:42 12.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
AFAD, Akdeniz'de saat 17.23'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Güney Kıbrıs açıklarında saat 12.31’de de 5.2 büyüklüğünde deprem olmuştu.
Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldi.

Deprem mi oldu?

AFAD saat 17.23'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.
Deprem yerin 18.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Akdeniz beşik gibi: Akdeniz'deki son depremler

Akdeniz bugün 5.2, 4.8 ve 4.2 büyüklüğünde depremlerle sallandı.
AFAD duyurdu: Kıbrıs'ta deprem meydana geldi, Mersin bile sallandı
12:54
