Afganistan, İslamabad’daki saldırı için Pakistan’a taziye iletti
Afganistan, İslamabad’daki saldırı için Pakistan’a taziye iletti
Taliban yönetimi, İslamabad'da 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı kınayarak Pakistan'a başsağlığı diledi. 12.11.2025
Afganistan’da yönetimde bulunan Taliban, İslamabad’da meydana gelen ve 10’dan fazla kişinin ölümüne yol açan patlamaya ilişkin taziye mesajı yayınladı. Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahar Belhi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada: Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Nakvi, İslamabad’daki bölge adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısında en az 12 kişinin öldüğünü, 27 kişinin yaralandığını bildirdi. Pakistan makamları, saldırıdan Afganistan’da faaliyet gösterdiği öne sürülen 'Tahrik-i Taliban Pakistan' (TTP) örgütünü sorumlu tuttu. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, TTP mensupları Afganistan’da barındığı sürece Kabil yönetimiyle diyalogun mümkün olmadığını belirtti. Kabil ise daha önce yaptığı açıklamalarda, TTP’nin Afganistan’da üslendiği iddialarını reddetmiş, örgütle mücadelenin Pakistan’ın iç meselesi olduğunu savunmuştu.
