Yunan çiftçilerden Ati̇na’da sert protesto, Miçotakis’in uçağının yolu kapatıldı: 'Tarımımızı kurtarın'

Yunanistan’ın dört bir yanından gelen çiftçiler, sübvansiyonların yeniden uygulanması ve salgın kaynaklı zararların karşılanması için Atina’da yürüdü... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100904062_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_06650ad7b1d7931a2c861b1cb7749c75.jpg

Yunanistan genelinde binlerce çiftçi ve hayvan yetiştiricisi, tarım sübvansiyonlarının yeniden başlatılması ve koyun çiçeği salgınından doğan zararların tazmin edilmesi talebiyle Atina sokaklarında protesto düzenledi. Eylemciler, Tarım ve Gıda Bakanlığı önünde toplanarak hükümeti harekete geçmeye çağırdı.Ülke genelinden Atina’ya yürüyüşSky televizyonunun haberine göre, “Girit’ten Meriç’e” kadar ülkenin dört bir yanından gelen çiftçiler, Atina merkezine doğru yürüyerek bakanlık binası önünde toplandı. Protestocular, “Tarımımızı kurtarın”, “Çiçek hastalığı başımıza geldi ama devlet bizi unuttu” ve “Şimdi vaat değil, ödeme” yazılı dövizler taşıdı.OPEKEPE skandalı tarımı vurduEylemin ana nedeni, Kamu Yardımlarının Yönetimi ve Garantileri Üzerindeki Ödemeler ve Kontrol Örgütü (OPEKEPE)’de ortaya çıkan yolsuzluk skandalı sonrası sübvansiyonların durdurulması.Söz konusu skandal, Mayıs 2025’te Avrupa tarım yardımlarında sahte beyanlarla milyonlarca avronun zimmete geçirildiğini ortaya çıkarmıştı. Avrupa Komisyonu, Yunanistan’a 415 milyon avro ceza kesmiş; ardından hükümet, OPEKEPE’nin tasfiye edilmesine karar vermişti.Ulusal Tarım Kooperatifleri Birliği (ETEAS) Başkanı Pavlos Satolias, 600 binden fazla ailenin yardımlardan mahrum kaldığını belirterek, “Bugünkü eylem sadece bir uyarıdır, sorunlar çözülmezse protestolar büyüyecek” dedi.Salgın hayvancılığı çökerttiYunanistan Tarım Bakanlığı, Eylül 2025’te ülkede yayılan koyun ve keçi çiçeği hastalığı nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti. Salgın, 263 binden fazla hayvanın ölümüne yol açarken, feta peyniri üretimi ciddi biçimde etkilenmişti. Yunan Süt Endüstrisi Başkanı Christos Apostolopoulos, “Bu salgın, ülkenin süt ve peynir üretimini tehdit ediyor” açıklamasında bulunmuştu.Miçotakis’in uçağının yolu kapatıldıProtestolar, Atina’nın yanı sıra ülkenin kuzeydoğusundaki Dedeağaç’ta da devam etti. Çiftçiler, Başbakan Kiriakos Miçotakis’in uçağının ineceği havaalanı çıkışını traktörlerle kapattı. Başbakan, bölgeden çevre yolunu kullanarak ayrılabildi.“Sokakta değil, tarlada olmak istiyoruz”ETEAS Başkanı Satolias, “Sokaklarda değil, tarlalarda ve ahırlarda olmak istiyoruz. Sorunlarımız çözülürse, ait olduğumuz yere döneceğimizden emin olun” ifadelerini kullandı.Ancak çiftçiler, hükümetin harekete geçmemesi durumunda ülke genelinde daha geniş kapsamlı eylemler düzenlemekte kararlı olduklarını açıkladı.

