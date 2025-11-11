Türkiye
ABD'de küçük işletmelerden ekonomik kriz sinyali: Gelirler düşüyor
ABD Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu’nun (NFIB) yayımladığı verilerde, küçük işletme iyimserlik endeksi ekimde 0.6 puan düşerek 98.2’ye geriledi. Endeksi oluşturan 10 göstergenin 5’i düşüş kaydetti. Verilerde, son üç ayda kazançlarının arttığını söyleyen işletme sahiplerinin oranı 9 puan azaldı. Bu, pandemi döneminden bu yana görülen en sert gerileme oldu. Satışlardaki düşüş ve artan malzeme maliyetlerinin etkili olduğu aktarıldı.Ekonomi beklentisi zayıflıyor Önümüzdeki 6 aya dair ekonomik aktivitenin iyileşeceğini düşünenlerin oranı 3 puan azalarak yüzde 20’ye düştü. Bu seviyenin nisan ayından beri en düşük nokta olduğu belirtildi. Raporda, işletmelerin ekonomiyle ilgili güveninin zayıflamasının genel endeksteki düşüşte en etkili faktörlerden biri olduğu ifade edildi.İş gücü sorunu sürse de rahatlama var Verilere göre, işletmeler için en büyük sorun 'nitelikli iş gücü' olmaya devam ediyor. Ancak işe alım baskısının biraz hafiflediği gözlendi. Açık pozisyonları dolduramadığını söyleyenlerin oranı yüzde 32’de kaldı. Bu oranın 2020 sonundan bu yana en düşük seviye olduğu bildirildi. Ayrıca, açık pozisyonlar için başvuran adayları 'yetersiz' bulan işletme oranının da son yılların en düşük seviyeleri arasında olduğu kaydedildi. Buna karşın, işverenlerin önümüzdeki 3 ay için işe alım planlarında mayıs ayından bu yana ilk kez düşüş görüldü.Fiyat artış planları tavaşlıyor Raporda fiyat artışı planlayan işletmelerin oranının da azaldığı paylaşıldı. Ürün ve hizmet fiyatlarını artırmayı planlayanların oranı yüzde 30’a düştü. Aynı zamanda, belirsizlik endeksinin yılın en düşük seviyesine indiği belirtildi. Ancak bu değerin tarihsel ortalamalara göre hala yüksek olduğu vurgulandı.
17:06 11.11.2025
ABD’de küçük işletmelerin ekonomiye güveni ekimde son 6 ayın en düşük seviyesine indi. Gelirlerin azalması ve ekonomik belirsizlikler moralleri aşağı çekti. Buna rağmen işe alım konusunda görece iyimser tablo korundu.
ABD Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu’nun (NFIB) yayımladığı verilerde, küçük işletme iyimserlik endeksi ekimde 0.6 puan düşerek 98.2’ye geriledi. Endeksi oluşturan 10 göstergenin 5’i düşüş kaydetti. Verilerde, son üç ayda kazançlarının arttığını söyleyen işletme sahiplerinin oranı 9 puan azaldı. Bu, pandemi döneminden bu yana görülen en sert gerileme oldu. Satışlardaki düşüş ve artan malzeme maliyetlerinin etkili olduğu aktarıldı.

Ekonomi beklentisi zayıflıyor

Önümüzdeki 6 aya dair ekonomik aktivitenin iyileşeceğini düşünenlerin oranı 3 puan azalarak yüzde 20’ye düştü. Bu seviyenin nisan ayından beri en düşük nokta olduğu belirtildi. Raporda, işletmelerin ekonomiyle ilgili güveninin zayıflamasının genel endeksteki düşüşte en etkili faktörlerden biri olduğu ifade edildi.

İş gücü sorunu sürse de rahatlama var

Verilere göre, işletmeler için en büyük sorun 'nitelikli iş gücü' olmaya devam ediyor. Ancak işe alım baskısının biraz hafiflediği gözlendi. Açık pozisyonları dolduramadığını söyleyenlerin oranı yüzde 32’de kaldı. Bu oranın 2020 sonundan bu yana en düşük seviye olduğu bildirildi. Ayrıca, açık pozisyonlar için başvuran adayları 'yetersiz' bulan işletme oranının da son yılların en düşük seviyeleri arasında olduğu kaydedildi. Buna karşın, işverenlerin önümüzdeki 3 ay için işe alım planlarında mayıs ayından bu yana ilk kez düşüş görüldü.

Fiyat artış planları tavaşlıyor

Raporda fiyat artışı planlayan işletmelerin oranının da azaldığı paylaşıldı. Ürün ve hizmet fiyatlarını artırmayı planlayanların oranı yüzde 30’a düştü. Aynı zamanda, belirsizlik endeksinin yılın en düşük seviyesine indiği belirtildi. Ancak bu değerin tarihsel ortalamalara göre hala yüksek olduğu vurgulandı.
