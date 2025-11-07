https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/ukraynada-gencler-arasinda-rusca-daha-populer-hale-geliyor-1100804844.html

Ukrayna’da gençler arasında Rusça daha popüler hale geliyor

Ukrayna’da gençler arasında Rusça daha popüler hale geliyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da kendisini ana dili olarak Ukraynaca gören öğrencilerin oranı bir yılda yüzde 7 düştü 07.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-07T04:12+0300

2025-11-07T04:12+0300

2025-11-07T04:12+0300

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100804685_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f291454baaf489ae82dff22bdb694631.jpg

Ukrayna Devlet Eğitim Kalitesi Hizmeti Merkezlerarası Bölge Müdürlüğü Başkanı Svetlana Babinets, Ukrayna’da öğrencilerin teneffüslerde Rusçayı giderek daha sık tercih ettiğini, son bir yılda Ukraynacayı ana dili olarak gördüğünü belirtenlerin oranının yüzde 71’den yüzde 64’e düştüğünü açıkladı.Babinets, Ukrayna Medya Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, “Öğrencilerin yüzde 40’ı teneffüslerde sınıf arkadaşlarıyla Rusça konuşuyor. Dilsel öz kimlik algısında düşüş gözlemleniyor. Ukraynacayı ana dili olarak görenlerin oranı son bir yılda yüzde 71’den yüzde 64’e geriledi” ifadelerini kullandı.Ukrayna Eğitim Bakan Yardımcısı Anastasia Konovalova, 30 Ekim’de yaptığı açıklamada, Ukraynacanın günlük kullanımının gençler arasında daha az popüler hale geldiğini, 2023 yılına kıyasla yüzde 6 düşüşle gençlerin yalnızca yüzde 49’unun günlük hayatta Ukraynaca kullandığını bildirdi.Bakan Yardımcısı, gençlerin yüzde 33’ünün bunu alışkanlık nedeniyle, yüzde 20’sinin ise aile içinde Rusça, okul ortamında ise Ukraynaca konuştukları için tercih ettiğini söyledi. Gençlerin yüzde 13’ü okul dışında Ukraynaca konuşma ortamının olmadığını belirtirken, yüzde 12’si dili yeterince bilmediği için Ukraynaca konuşmadığını ifade etti. Konovalova ayrıca, çocukların yüzde 9’unun çevresinin Ukraynacaya karşı önyargılı olduğunu düşündüğünü vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/cekya-parlamento-baskani-meclis-binasindaki-ukrayna-bayragini-indirdi-1100803133.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60