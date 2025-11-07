https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/ukraynada-gencler-arasinda-rusca-daha-populer-hale-geliyor-1100804844.html
Ukrayna’da gençler arasında Rusça daha popüler hale geliyor
Ukrayna Devlet Eğitim Kalitesi Hizmeti Merkezlerarası Bölge Müdürlüğü Başkanı Svetlana Babinets, Ukrayna’da öğrencilerin teneffüslerde Rusçayı giderek daha sık tercih ettiğini, son bir yılda Ukraynacayı ana dili olarak gördüğünü belirtenlerin oranının yüzde 71’den yüzde 64’e düştüğünü açıkladı.Babinets, Ukrayna Medya Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, “Öğrencilerin yüzde 40’ı teneffüslerde sınıf arkadaşlarıyla Rusça konuşuyor. Dilsel öz kimlik algısında düşüş gözlemleniyor. Ukraynacayı ana dili olarak görenlerin oranı son bir yılda yüzde 71’den yüzde 64’e geriledi” ifadelerini kullandı.Ukrayna Eğitim Bakan Yardımcısı Anastasia Konovalova, 30 Ekim’de yaptığı açıklamada, Ukraynacanın günlük kullanımının gençler arasında daha az popüler hale geldiğini, 2023 yılına kıyasla yüzde 6 düşüşle gençlerin yalnızca yüzde 49’unun günlük hayatta Ukraynaca kullandığını bildirdi.Bakan Yardımcısı, gençlerin yüzde 33’ünün bunu alışkanlık nedeniyle, yüzde 20’sinin ise aile içinde Rusça, okul ortamında ise Ukraynaca konuştukları için tercih ettiğini söyledi. Gençlerin yüzde 13’ü okul dışında Ukraynaca konuşma ortamının olmadığını belirtirken, yüzde 12’si dili yeterince bilmediği için Ukraynaca konuşmadığını ifade etti. Konovalova ayrıca, çocukların yüzde 9’unun çevresinin Ukraynacaya karşı önyargılı olduğunu düşündüğünü vurguladı.
