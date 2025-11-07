Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/ukraynada-gencler-arasinda-rusca-daha-populer-hale-geliyor-1100804844.html
Ukrayna’da gençler arasında Rusça daha popüler hale geliyor
Ukrayna’da gençler arasında Rusça daha popüler hale geliyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da kendisini ana dili olarak Ukraynaca gören öğrencilerin oranı bir yılda yüzde 7 düştü 07.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-07T04:12+0300
2025-11-07T04:12+0300
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100804685_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f291454baaf489ae82dff22bdb694631.jpg
Ukrayna Devlet Eğitim Kalitesi Hizmeti Merkezlerarası Bölge Müdürlüğü Başkanı Svetlana Babinets, Ukrayna’da öğrencilerin teneffüslerde Rusçayı giderek daha sık tercih ettiğini, son bir yılda Ukraynacayı ana dili olarak gördüğünü belirtenlerin oranının yüzde 71’den yüzde 64’e düştüğünü açıkladı.Babinets, Ukrayna Medya Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, “Öğrencilerin yüzde 40’ı teneffüslerde sınıf arkadaşlarıyla Rusça konuşuyor. Dilsel öz kimlik algısında düşüş gözlemleniyor. Ukraynacayı ana dili olarak görenlerin oranı son bir yılda yüzde 71’den yüzde 64’e geriledi” ifadelerini kullandı.Ukrayna Eğitim Bakan Yardımcısı Anastasia Konovalova, 30 Ekim’de yaptığı açıklamada, Ukraynacanın günlük kullanımının gençler arasında daha az popüler hale geldiğini, 2023 yılına kıyasla yüzde 6 düşüşle gençlerin yalnızca yüzde 49’unun günlük hayatta Ukraynaca kullandığını bildirdi.Bakan Yardımcısı, gençlerin yüzde 33’ünün bunu alışkanlık nedeniyle, yüzde 20’sinin ise aile içinde Rusça, okul ortamında ise Ukraynaca konuştukları için tercih ettiğini söyledi. Gençlerin yüzde 13’ü okul dışında Ukraynaca konuşma ortamının olmadığını belirtirken, yüzde 12’si dili yeterince bilmediği için Ukraynaca konuşmadığını ifade etti. Konovalova ayrıca, çocukların yüzde 9’unun çevresinin Ukraynacaya karşı önyargılı olduğunu düşündüğünü vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/cekya-parlamento-baskani-meclis-binasindaki-ukrayna-bayragini-indirdi-1100803133.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100804685_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_924dd6490f25c7ebb52950266fd70c9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Ukrayna’da gençler arasında Rusça daha popüler hale geliyor

04:12 07.11.2025
© Sputnik / StringerДевочка
Девочка - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
© Sputnik / Stringer
Abone ol
Ukrayna’da kendisini ana dili olarak Ukraynaca gören öğrencilerin oranı bir yılda yüzde 7 düştü
Ukrayna Devlet Eğitim Kalitesi Hizmeti Merkezlerarası Bölge Müdürlüğü Başkanı Svetlana Babinets, Ukrayna’da öğrencilerin teneffüslerde Rusçayı giderek daha sık tercih ettiğini, son bir yılda Ukraynacayı ana dili olarak gördüğünü belirtenlerin oranının yüzde 71’den yüzde 64’e düştüğünü açıkladı.
Babinets, Ukrayna Medya Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, “Öğrencilerin yüzde 40’ı teneffüslerde sınıf arkadaşlarıyla Rusça konuşuyor. Dilsel öz kimlik algısında düşüş gözlemleniyor. Ukraynacayı ana dili olarak görenlerin oranı son bir yılda yüzde 71’den yüzde 64’e geriledi” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Eğitim Bakan Yardımcısı Anastasia Konovalova, 30 Ekim’de yaptığı açıklamada, Ukraynacanın günlük kullanımının gençler arasında daha az popüler hale geldiğini, 2023 yılına kıyasla yüzde 6 düşüşle gençlerin yalnızca yüzde 49’unun günlük hayatta Ukraynaca kullandığını bildirdi.
Bakan Yardımcısı, gençlerin yüzde 33’ünün bunu alışkanlık nedeniyle, yüzde 20’sinin ise aile içinde Rusça, okul ortamında ise Ukraynaca konuştukları için tercih ettiğini söyledi. Gençlerin yüzde 13’ü okul dışında Ukraynaca konuşma ortamının olmadığını belirtirken, yüzde 12’si dili yeterince bilmediği için Ukraynaca konuşmadığını ifade etti. Konovalova ayrıca, çocukların yüzde 9’unun çevresinin Ukraynacaya karşı önyargılı olduğunu düşündüğünü vurguladı.
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
DÜNYA
Çekya Parlamento Başkanı, meclis binasındaki Ukrayna bayrağını indirdi
00:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала