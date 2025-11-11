https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/ukrayna-ve-ingilterenin-kinjal-fuzesini-tasiyan-rus-mig-31-savas-ucagini-kacirma-operasyonu-1100881934.html
Ukrayna ve İngiltere'nin, Kinjal füzesini taşıyan Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonu engellendi
Ukrayna ve İngiltere'nin, Kinjal füzesini taşıyan Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonu engellendi
Rusya Federal Güvenlk Servisi (FSB), Ukrayna ve İngiltere'nin, Kinjal hipersonik füzesini taşıyan Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonunu engellediğini...
FSB'nin yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna ve İngiltere, Rusya'dan MiG-31 savaş uçağını kaçırarak bu aracı büyük provokasyonda kullanmayı planlıyordu.Açıklamada, "Kinjal füzesini taşıyan Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonu engellendi. Ukrayna ve İngiltere, kaçırılan MiG-31 kullanarak büyük provokasyon hazırlığı içindeydi" ifadesi kullanıldı.Kiev rejiminin, uçağı kaçırmak için Rus pilotları 3 milyon dolar karşılığında saflarına çekmeye çalıştığı bildirilen açıklamada şu bilgiye yer verildi:
SON HABERLER
08:21 11.11.2025 (güncellendi: 08:28 11.11.2025)
Rusya Federal Güvenlk Servisi (FSB), Ukrayna ve İngiltere'nin, Kinjal hipersonik füzesini taşıyan Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonunu engellediğini duyurdu.
FSB'nin yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna ve İngiltere, Rusya'dan MiG-31 savaş uçağını kaçırarak bu aracı büyük provokasyonda kullanmayı planlıyordu.
Açıklamada, "Kinjal füzesini taşıyan Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonu engellendi. Ukrayna ve İngiltere, kaçırılan MiG-31 kullanarak büyük provokasyon hazırlığı içindeydi" ifadesi kullanıldı.
Kiev rejiminin, uçağı kaçırmak için Rus pilotları 3 milyon dolar karşılığında saflarına çekmeye çalıştığı bildirilen açıklamada şu bilgiye yer verildi:
Ukrayna askeri istihbaratı, kaçırılan MiG-31 uçağını Romanya'nın Köstence kentindeki NATO üssüne yönlendirmeyi planlıyordu. Uçağın burada hava savunma sistemi tarafından vurulması bekleniyordu.