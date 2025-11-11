https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/ukrayna-ve-ingilterenin-kinjal-fuzesini-tasiyan-rus-mig-31-savas-ucagini-kacirma-operasyonu-1100881934.html

Ukrayna ve İngiltere'nin, Kinjal füzesini taşıyan Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonu engellendi

Rusya Federal Güvenlk Servisi (FSB), Ukrayna ve İngiltere'nin, Kinjal hipersonik füzesini taşıyan Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonunu engellediğini... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

FSB'nin yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna ve İngiltere, Rusya'dan MiG-31 savaş uçağını kaçırarak bu aracı büyük provokasyonda kullanmayı planlıyordu.Açıklamada, "Kinjal füzesini taşıyan Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonu engellendi. Ukrayna ve İngiltere, kaçırılan MiG-31 kullanarak büyük provokasyon hazırlığı içindeydi" ifadesi kullanıldı.Kiev rejiminin, uçağı kaçırmak için Rus pilotları 3 milyon dolar karşılığında saflarına çekmeye çalıştığı bildirilen açıklamada şu bilgiye yer verildi:

