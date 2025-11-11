Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna ve İngiltere'nin, Kinjal füzesini taşıyan Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonu engellendi
Rusya Federal Güvenlk Servisi (FSB), Ukrayna ve İngiltere'nin, Kinjal hipersonik füzesini taşıyan Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonunu engellediğini...
FSB'nin yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna ve İngiltere, Rusya'dan MiG-31 savaş uçağını kaçırarak bu aracı büyük provokasyonda kullanmayı planlıyordu.Açıklamada, "Kinjal füzesini taşıyan Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonu engellendi. Ukrayna ve İngiltere, kaçırılan MiG-31 kullanarak büyük provokasyon hazırlığı içindeydi" ifadesi kullanıldı.Kiev rejiminin, uçağı kaçırmak için Rus pilotları 3 milyon dolar karşılığında saflarına çekmeye çalıştığı bildirilen açıklamada şu bilgiye yer verildi:
Ukrayna ve İngiltere'nin, Kinjal füzesini taşıyan Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonu engellendi

Rusya Federal Güvenlk Servisi (FSB), Ukrayna ve İngiltere'nin, Kinjal hipersonik füzesini taşıyan Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonunu engellediğini duyurdu.
FSB'nin yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna ve İngiltere, Rusya'dan MiG-31 savaş uçağını kaçırarak bu aracı büyük provokasyonda kullanmayı planlıyordu.
Açıklamada, "Kinjal füzesini taşıyan Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonu engellendi. Ukrayna ve İngiltere, kaçırılan MiG-31 kullanarak büyük provokasyon hazırlığı içindeydi" ifadesi kullanıldı.
Kiev rejiminin, uçağı kaçırmak için Rus pilotları 3 milyon dolar karşılığında saflarına çekmeye çalıştığı bildirilen açıklamada şu bilgiye yer verildi:
Ukrayna askeri istihbaratı, kaçırılan MiG-31 uçağını Romanya'nın Köstence kentindeki NATO üssüne yönlendirmeyi planlıyordu. Uçağın burada hava savunma sistemi tarafından vurulması bekleniyordu.
