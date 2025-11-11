https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/trump-abd-artik-ukraynayi-finanse-etmiyor-1100881647.html
Trump: ABD artık Ukrayna'yı finanse etmiyor
ABD Başkanı Trump, NATO aracılığıyla Ukrayna'ya silah tedarikinden para kazandığını belirtti. 11.11.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.Trump, “Biz artık Ukrayna’ya para harcamıyoruz. Şimdi onlar bize NATO üzerinden para ödüyor” ifadesini kullandı.'Ukrayna’daki durum artık üçüncü dünya savaşı tehdidi oluşturmuyor'Trump, Ukrayna çevresindeki durumun artık üçüncü dünya savaşına yol açma tehlikesi taşımadığını söyledi.Trump yaptığı açıklamada, “Ben başkan olsaydım bu çatışma asla olmazdı. Eğer başkan olmasaydım, bu çatışma üçüncü dünya savaşına bile yol açabilirdi. Bu gerçekleşmeyecek” dedi.Trump'ın yeni planıTrump, 14 Temmuz'da Ukrayna'ya yönelik yeni askeri yardım planı açıkladı. Bu plana göre, NATO'nun Avrupalı üyelerine silah satılacak, bu silahlar bedeli ödendikten sonra Kiev'e teslim edilecek. İlk pakete füzelerin yanı sıra, Patriot bataryaları da dahil olacak. Bazı ülkelerin elindeki sistemleri Ukrayna ordusuna göndermesi, ardından ABD'nin bu ülkelerin cephaneliklerini yeniden doldurması öngörülüyor.Almanya bu girişimi ilk destekleyen ülkelerden biri oldu. Bununla birlikte, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un açıklamasına göre, Ukrayna'ya silahların teslimatı aylar sürecek. Öte yandan Fransa, İtalya, Macaristan ve Çekya, Beyaz Saray'ın bu planına katılmayı reddetti.Trump’ın bu planını ‘bir iş’ olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a göre, Avrupa savaşın devamını kışkırtmak için silah alımına büyük paralar harcamaya hazır olduğunu ilan ediyor. Moskova, ABD'nin Kiev'e uzun menzilli füzeler tedarik etmesinin henüz gündemde olmadığını varsayıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Trump, “Biz artık Ukrayna’ya para harcamıyoruz. Şimdi onlar bize NATO üzerinden para ödüyor” ifadesini kullandı.
'Ukrayna’daki durum artık üçüncü dünya savaşı tehdidi oluşturmuyor'
Trump, Ukrayna çevresindeki durumun artık üçüncü dünya savaşına yol açma tehlikesi taşımadığını söyledi.
Trump yaptığı açıklamada, “Ben başkan olsaydım bu çatışma asla olmazdı. Eğer başkan olmasaydım, bu çatışma üçüncü dünya savaşına bile yol açabilirdi. Bu gerçekleşmeyecek” dedi.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve “ateşle oynamak” olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını belirtmişti.
Trump, 14 Temmuz'da Ukrayna'ya yönelik yeni askeri yardım planı açıkladı. Bu plana göre, NATO'nun Avrupalı üyelerine silah satılacak, bu silahlar bedeli ödendikten sonra Kiev'e teslim edilecek. İlk pakete füzelerin yanı sıra, Patriot bataryaları da dahil olacak. Bazı ülkelerin elindeki sistemleri Ukrayna ordusuna göndermesi, ardından ABD'nin bu ülkelerin cephaneliklerini yeniden doldurması öngörülüyor.
Almanya bu girişimi ilk destekleyen ülkelerden biri oldu. Bununla birlikte, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un açıklamasına göre, Ukrayna'ya silahların teslimatı aylar sürecek. Öte yandan Fransa, İtalya, Macaristan ve Çekya, Beyaz Saray'ın bu planına katılmayı reddetti.
Trump’ın bu planını ‘bir iş’ olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a göre, Avrupa savaşın devamını kışkırtmak için silah alımına büyük paralar harcamaya hazır olduğunu ilan ediyor. Moskova, ABD'nin Kiev'e uzun menzilli füzeler tedarik etmesinin henüz gündemde olmadığını varsayıyor.