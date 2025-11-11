Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/trump-suriyeyi-basarili-kilmak-icin-elimizden-gelen-her-seyi-yapacagiz-cunku-orasi-ortadogunun-bir-1100876459.html
Trump: Suriye'yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü orası Ortadoğu'nun bir parçası
Trump: Suriye'yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü orası Ortadoğu'nun bir parçası
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı güçlü bir lider olarak nitelendirdi ve Suriye'yi başarılı bir ülke haline getirmek için ortak çaba sarf edeceğine söz verdi.Trump, Beyaz Saray'da Şara ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:'Ukrayna’daki durum artık üçüncü dünya savaşı tehdidi oluşturmuyor'Trump, Ukrayna çevresindeki durumun artık üçüncü dünya savaşına yol açma tehlikesi taşımadığını söyledi. Trump yaptığı açıklamada, “Ben başkan olsaydım bu çatışma asla olmazdı. Eğer başkan olmasaydım, bu çatışma üçüncü dünya savaşına bile yol açabilirdi. Bu gerçekleşmeyecek” dedi.
suriye
Trump: Suriye'yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü orası Ortadoğu'nun bir parçası

00:26 11.11.2025 (güncellendi: 00:45 11.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Trump,
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı güçlü bir lider olarak nitelendirdi ve Suriye'yi başarılı bir ülke haline getirmek için ortak çaba sarf edeceğine söz verdi.
Trump, Beyaz Saray'da Şara ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Şara çok güçlü bir lider. Çok zorlu bir yerden geliyor ve sert bir adam. Onu seviyorum. Onunla, yani Suriye'nin yeni başkanıyla iyi anlaşıyorum ve Suriye'yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü orası Ortadoğu'nun bir parçası

'Ukrayna’daki durum artık üçüncü dünya savaşı tehdidi oluşturmuyor'

Trump, Ukrayna çevresindeki durumun artık üçüncü dünya savaşına yol açma tehlikesi taşımadığını söyledi.
Trump yaptığı açıklamada, “Ben başkan olsaydım bu çatışma asla olmazdı. Eğer başkan olmasaydım, bu çatışma üçüncü dünya savaşına bile yol açabilirdi. Bu gerçekleşmeyecek” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Beyaz Saray'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
DÜNYA
Trump-Şara görüşmesi 1.5 saat sürdü: Görüşme basına kapalı yapıldı
Dün, 22:29
