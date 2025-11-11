Trump: Suriye'yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü orası Ortadoğu'nun bir parçası

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/trump-suriyeyi-basarili-kilmak-icin-elimizden-gelen-her-seyi-yapacagiz-cunku-orasi-ortadogunun-bir-1100876459.html
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Trump, 11.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı güçlü bir lider olarak nitelendirdi ve Suriye'yi başarılı bir ülke haline getirmek için ortak çaba sarf edeceğine söz verdi.
00:26 11.11.2025 (güncellendi: 00:45 11.11.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Trump,
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı güçlü bir lider olarak nitelendirdi ve Suriye'yi başarılı bir ülke haline getirmek için ortak çaba sarf edeceğine söz verdi.
Trump, Beyaz Saray'da Şara ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Şara çok güçlü bir lider. Çok zorlu bir yerden geliyor ve sert bir adam. Onu seviyorum. Onunla, yani Suriye'nin yeni başkanıyla iyi anlaşıyorum ve Suriye'yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü orası Ortadoğu'nun bir parçası
'Ukrayna’daki durum artık üçüncü dünya savaşı tehdidi oluşturmuyor'
Trump, Ukrayna çevresindeki durumun artık üçüncü dünya savaşına yol açma tehlikesi taşımadığını söyledi.
Trump yaptığı açıklamada, “Ben başkan olsaydım bu çatışma asla olmazdı. Eğer başkan olmasaydım, bu çatışma üçüncü dünya savaşına bile yol açabilirdi. Bu gerçekleşmeyecek” dedi.