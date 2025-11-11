Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/trump-sara-ile-vakit-gecirmek-benim-icin-bir-onurdu-1100878588.html
Trump: Şara ile vakit geçirmek benim için bir 'onurdu'
Trump: Şara ile vakit geçirmek benim için bir 'onurdu'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 'muazzam bir güce' sahip olması dolayısıyla Çin'in ABD ile uğreşmak istemediğini öne sürdü. Ayrıca Trump, hükümet kapanmasını... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T04:21+0300
2025-11-11T04:22+0300
dünya
abd
donald trump
çin
hükümet kapanması
john thune
mike johnson
pekin
senato
fox news
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100878431_0:0:2556:1437_1920x0_80_0_0_f830f29182921415f7905492ed090ad0.jpg
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın ardından ABD Başkanı Donald Trump'ta Fox News'ta röportaj verdi. Açıklamasında Trump, Çin ve ABD'deki süregelen hükümet kapanması krizi gibi konulara değindi.ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportatajda, Çin hakkında konuştu. Konuşmasında Trump, 'Çin'le başa çıkmanın tek yolunun güçlü bir konumda olmak olduğunu ve Pekin'in ABD ile 'uğraşmak istemediğini', çünkü ülkenin 'muazzam bir güce' sahip olduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:'Hükümet kapanmasına karşı yasa tasarısı üzerinde çalışıyoruz'Ayrıca Trump hükümet kapanması krizi hakkında yaptığı açıklamada, yönetiminin Senato'daki mevcut çıkmaza benzer şekilde gelecekte federal hükümet kapanmalarını önlemeyi amaçlayan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını söyledi:Son haftalarda Trump, Cumhuriyetçi senatörleri Senato kurallarını değiştirerek 'filibuster' (uzun konuşma gibi çeşitli yollarla tasarıların oylanmasını engellemek) uygulamasını kaldırmaya çağırıyor. Bu kritik kural, bir tasarının oylamaya sunulmadan önce görüşmelerin sonlandırılması (cloture) için en az 60 oy alınmasını zorunlu kılıyor.Trump daha sonra, Demokratların Kongre’de yeniden çoğunluğu elde eder etmez filibuster’ı kaldıracaklarını iddia etti. Ayrıca, Porto Riko ve Columbia Bölgesi’ni (Washington D.C.) yeni eyaletler ilan ederek Kongre’de daha fazla Demokrat sandalyesi elde etmeyi planladıklarını öne sürdü.Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluk liderleri John Thune ve Mike Johnson, bu öneriye temkinli yaklaştı. Liderler, böyle bir değişikliğin, Cumhuriyetçilerin ileride Senato’daki çoğunluğu kaybetmesi durumunda kendilerine karşı ters tepebileceği uyarısında bulunmuştu.'Şara ile görüşmekten onur duydum'Ayrıca sosyal medya platformu Truth Social'da Şara ile görüşmesine de değinen Trump, Şara ile 'Ortadoğu'da barışın inceliklerini' görüşmekten onur duyduğunu ve tekrar görüşmeyi dört gözle beklediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/sara-trumpla-gelecek-bugun-ve-gecmis-hakkinda-konustuk-1100878212.html
çin
pekin
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100878431_260:0:2176:1437_1920x0_80_0_0_ade5b3bd8da653a84f6be9fc005a1078.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, çin, hükümet kapanması, john thune, mike johnson, pekin, senato, fox news, ahmet şara, suriye
abd, donald trump, çin, hükümet kapanması, john thune, mike johnson, pekin, senato, fox news, ahmet şara, suriye

Trump: Şara ile vakit geçirmek benim için bir 'onurdu'

04:21 11.11.2025 (güncellendi: 04:22 11.11.2025)
© AA / Suriye Cumhurbaşkanlığı/HandoutABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
© AA / Suriye Cumhurbaşkanlığı/Handout
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 'muazzam bir güce' sahip olması dolayısıyla Çin'in ABD ile uğreşmak istemediğini öne sürdü. Ayrıca Trump, hükümet kapanmasını önleyecek bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Açıklamaların ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda Trup, Şara ile görüşmenin bir 'onur' olduğunu ifade etti.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın ardından ABD Başkanı Donald Trump'ta Fox News'ta röportaj verdi. Açıklamasında Trump, Çin ve ABD'deki süregelen hükümet kapanması krizi gibi konulara değindi.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportatajda, Çin hakkında konuştu. Konuşmasında Trump, 'Çin'le başa çıkmanın tek yolunun güçlü bir konumda olmak olduğunu ve Pekin'in ABD ile 'uğraşmak istemediğini', çünkü ülkenin 'muazzam bir güce' sahip olduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:
Çin ile iyi geçiniyorum, ancak Çin ile iyi geçinmenin tek yolu güçlü bir konumdan anlaşmaktır. Gümrük vergileri sayesinde muazzam bir gücümüz var. Benim yaptıklarım sayesinde muazzam bir gücümüz var. Ordumuzu yeniden inşa ettim. Onların çok sayıda füzesi var, bizim de çok sayıda füzemiz var ve bizimle uğraşmak istemiyorlar

'Hükümet kapanmasına karşı yasa tasarısı üzerinde çalışıyoruz'

Ayrıca Trump hükümet kapanması krizi hakkında yaptığı açıklamada, yönetiminin Senato'daki mevcut çıkmaza benzer şekilde gelecekte federal hükümet kapanmalarını önlemeyi amaçlayan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını söyledi:
Bildiğiniz gibi, bir daha asla böyle bir şey yapamayacağınız bir yasa tasarısı koymaya çalışıyoruz. Bir anlaşmayı yeniden müzakere etmeye çalıştığınız için hükümeti kapatamazsınız
Son haftalarda Trump, Cumhuriyetçi senatörleri Senato kurallarını değiştirerek 'filibuster' (uzun konuşma gibi çeşitli yollarla tasarıların oylanmasını engellemek) uygulamasını kaldırmaya çağırıyor. Bu kritik kural, bir tasarının oylamaya sunulmadan önce görüşmelerin sonlandırılması (cloture) için en az 60 oy alınmasını zorunlu kılıyor.
Trump daha sonra, Demokratların Kongre’de yeniden çoğunluğu elde eder etmez filibuster’ı kaldıracaklarını iddia etti. Ayrıca, Porto Riko ve Columbia Bölgesi’ni (Washington D.C.) yeni eyaletler ilan ederek Kongre’de daha fazla Demokrat sandalyesi elde etmeyi planladıklarını öne sürdü.
Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluk liderleri John Thune ve Mike Johnson, bu öneriye temkinli yaklaştı. Liderler, böyle bir değişikliğin, Cumhuriyetçilerin ileride Senato’daki çoğunluğu kaybetmesi durumunda kendilerine karşı ters tepebileceği uyarısında bulunmuştu.

'Şara ile görüşmekten onur duydum'

Ayrıca sosyal medya platformu Truth Social'da Şara ile görüşmesine de değinen Trump, Şara ile 'Ortadoğu'da barışın inceliklerini' görüşmekten onur duyduğunu ve tekrar görüşmeyi dört gözle beklediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
Ahmed Şara ile vakit geçirmek benim için bir onurdu. Ortadoğu'da barışın tüm inceliklerini konuştuk. Kendisi de bu barışın en önemli savunucularından biri. Tekrar görüşmeyi ve konuşmayı dört gözle bekliyorum. Herkes Ortadoğu'da gerçekleşen Büyük Mucize'den bahsediyor. İstikrarlı ve başarılı bir Suriye, bölgedeki tüm ülkeler için çok önemli.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
DÜNYA
Şara: Trump'la gelecek, bugün ve geçmiş hakkında konuştuk
03:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала