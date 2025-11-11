https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/trump-sara-ile-vakit-gecirmek-benim-icin-bir-onurdu-1100878588.html

Trump: Şara ile vakit geçirmek benim için bir 'onurdu'

Trump: Şara ile vakit geçirmek benim için bir 'onurdu'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 'muazzam bir güce' sahip olması dolayısıyla Çin'in ABD ile uğreşmak istemediğini öne sürdü. Ayrıca Trump, hükümet kapanmasını... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın ardından ABD Başkanı Donald Trump'ta Fox News'ta röportaj verdi. Açıklamasında Trump, Çin ve ABD'deki süregelen hükümet kapanması krizi gibi konulara değindi.ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportatajda, Çin hakkında konuştu. Konuşmasında Trump, 'Çin'le başa çıkmanın tek yolunun güçlü bir konumda olmak olduğunu ve Pekin'in ABD ile 'uğraşmak istemediğini', çünkü ülkenin 'muazzam bir güce' sahip olduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:'Hükümet kapanmasına karşı yasa tasarısı üzerinde çalışıyoruz'Ayrıca Trump hükümet kapanması krizi hakkında yaptığı açıklamada, yönetiminin Senato'daki mevcut çıkmaza benzer şekilde gelecekte federal hükümet kapanmalarını önlemeyi amaçlayan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını söyledi:Son haftalarda Trump, Cumhuriyetçi senatörleri Senato kurallarını değiştirerek 'filibuster' (uzun konuşma gibi çeşitli yollarla tasarıların oylanmasını engellemek) uygulamasını kaldırmaya çağırıyor. Bu kritik kural, bir tasarının oylamaya sunulmadan önce görüşmelerin sonlandırılması (cloture) için en az 60 oy alınmasını zorunlu kılıyor.Trump daha sonra, Demokratların Kongre’de yeniden çoğunluğu elde eder etmez filibuster’ı kaldıracaklarını iddia etti. Ayrıca, Porto Riko ve Columbia Bölgesi’ni (Washington D.C.) yeni eyaletler ilan ederek Kongre’de daha fazla Demokrat sandalyesi elde etmeyi planladıklarını öne sürdü.Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluk liderleri John Thune ve Mike Johnson, bu öneriye temkinli yaklaştı. Liderler, böyle bir değişikliğin, Cumhuriyetçilerin ileride Senato’daki çoğunluğu kaybetmesi durumunda kendilerine karşı ters tepebileceği uyarısında bulunmuştu.'Şara ile görüşmekten onur duydum'Ayrıca sosyal medya platformu Truth Social'da Şara ile görüşmesine de değinen Trump, Şara ile 'Ortadoğu'da barışın inceliklerini' görüşmekten onur duyduğunu ve tekrar görüşmeyi dört gözle beklediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

