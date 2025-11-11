Trump: Şara ile vakit geçirmek benim için bir 'onurdu'
04:21 11.11.2025 (güncellendi: 04:22 11.11.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 'muazzam bir güce' sahip olması dolayısıyla Çin'in ABD ile uğreşmak istemediğini öne sürdü. Ayrıca Trump, hükümet kapanmasını önleyecek bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Açıklamaların ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda Trup, Şara ile görüşmenin bir 'onur' olduğunu ifade etti.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın ardından ABD Başkanı Donald Trump'ta Fox News'ta röportaj verdi. Açıklamasında Trump, Çin ve ABD'deki süregelen hükümet kapanması krizi gibi konulara değindi.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportatajda, Çin hakkında konuştu. Konuşmasında Trump, 'Çin'le başa çıkmanın tek yolunun güçlü bir konumda olmak olduğunu ve Pekin'in ABD ile 'uğraşmak istemediğini', çünkü ülkenin 'muazzam bir güce' sahip olduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:
Çin ile iyi geçiniyorum, ancak Çin ile iyi geçinmenin tek yolu güçlü bir konumdan anlaşmaktır. Gümrük vergileri sayesinde muazzam bir gücümüz var. Benim yaptıklarım sayesinde muazzam bir gücümüz var. Ordumuzu yeniden inşa ettim. Onların çok sayıda füzesi var, bizim de çok sayıda füzemiz var ve bizimle uğraşmak istemiyorlar
'Hükümet kapanmasına karşı yasa tasarısı üzerinde çalışıyoruz'
Ayrıca Trump hükümet kapanması krizi hakkında yaptığı açıklamada, yönetiminin Senato'daki mevcut çıkmaza benzer şekilde gelecekte federal hükümet kapanmalarını önlemeyi amaçlayan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını söyledi:
Bildiğiniz gibi, bir daha asla böyle bir şey yapamayacağınız bir yasa tasarısı koymaya çalışıyoruz. Bir anlaşmayı yeniden müzakere etmeye çalıştığınız için hükümeti kapatamazsınız
Son haftalarda Trump, Cumhuriyetçi senatörleri Senato kurallarını değiştirerek 'filibuster' (uzun konuşma gibi çeşitli yollarla tasarıların oylanmasını engellemek) uygulamasını kaldırmaya çağırıyor. Bu kritik kural, bir tasarının oylamaya sunulmadan önce görüşmelerin sonlandırılması (cloture) için en az 60 oy alınmasını zorunlu kılıyor.
Trump daha sonra, Demokratların Kongre’de yeniden çoğunluğu elde eder etmez filibuster’ı kaldıracaklarını iddia etti. Ayrıca, Porto Riko ve Columbia Bölgesi’ni (Washington D.C.) yeni eyaletler ilan ederek Kongre’de daha fazla Demokrat sandalyesi elde etmeyi planladıklarını öne sürdü.
Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluk liderleri John Thune ve Mike Johnson, bu öneriye temkinli yaklaştı. Liderler, böyle bir değişikliğin, Cumhuriyetçilerin ileride Senato’daki çoğunluğu kaybetmesi durumunda kendilerine karşı ters tepebileceği uyarısında bulunmuştu.
'Şara ile görüşmekten onur duydum'
Ayrıca sosyal medya platformu Truth Social'da Şara ile görüşmesine de değinen Trump, Şara ile 'Ortadoğu'da barışın inceliklerini' görüşmekten onur duyduğunu ve tekrar görüşmeyi dört gözle beklediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
Ahmed Şara ile vakit geçirmek benim için bir onurdu. Ortadoğu'da barışın tüm inceliklerini konuştuk. Kendisi de bu barışın en önemli savunucularından biri. Tekrar görüşmeyi ve konuşmayı dört gözle bekliyorum. Herkes Ortadoğu'da gerçekleşen Büyük Mucize'den bahsediyor. İstikrarlı ve başarılı bir Suriye, bölgedeki tüm ülkeler için çok önemli.