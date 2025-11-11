Türkiye
Trump: Modernize edilmiş B-2 bombardıman uçaklarından çok sayıda sipariş verdik
Trump: Modernize edilmiş B-2 bombardıman uçaklarından çok sayıda sipariş verdik
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı konuşmada, ABD ordusunun modernize edilmiş B-2 bombardıman uçaklarından çok sayıda sipariş verdiğini açıkladı. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, ABD ordusunun modernize edilmiş B-2 bombardıman uçaklarından çok sayıda sipariş verdiğini duyurdu.Gaziler Günü kapsamında düzenlenen çelenk koyma töreninde konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:
22:03 11.11.2025
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı konuşmada, ABD ordusunun modernize edilmiş B-2 bombardıman uçaklarından çok sayıda sipariş verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, ABD ordusunun modernize edilmiş B-2 bombardıman uçaklarından çok sayıda sipariş verdiğini duyurdu.
Gaziler Günü kapsamında düzenlenen çelenk koyma töreninde konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Güzel B-2 Bombardıman Uçakları. Şunu söylemeliyim ki, az önce sipariş ettik. Bu inanılmaz sanat eserinin güncellenmiş versiyonlarından çok daha fazlası var"
UKRAYNA KRİZİ
Trump: ABD artık Ukrayna’yı finanse etmiyor
07:58
