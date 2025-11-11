https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/kredi-kartlarina-saat-ayari-bu-saatlerde-nakit-cekimi-yapilmayacak-1100885405.html

Kredi kartlarına saat ayarı: Bu saatlerde nakit çekimi yapılmayacak

Kredi kartlarına saat ayarı: Bu saatlerde nakit çekimi yapılmayacak

Banka hesapları ve kredi kartlarında dolandırıcılığı önlemek için saat 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacak nakit işlemler için çipli kimlikler ile onay... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka hesapları ve kredi kartlarındaki dolandırıcılık olaylarını engellemek için yeni bir önlemi hayata geçireceği belirtiliyor. Buna göre, banka fark etmeksizin tüm müşteriler saat 22.00 ile 06.00 arasında yapacağı nakit işlemler sırasında çipli kimlikleri ile onay almak zorunda kalacak. Telefonunda NFC özelliği olmayan kullanıcılar ise bu saatler arasında nakit avans çekimi yapamayacak.'Gece dolandırıcılığı'nın önüne geçilecekSözcü'nün haberine göre, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine her geçen gün bir yenisi eklenirken BDDK bu tür istenmeyen durumların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi yeni önlemi yürürlüğe alacağı belirtiliyor.Kullanıma açık ve yüklü limiti bulunan kartları gözüne kestiren dolandırıcılar, özellikle gece saatlerinde dolandırıcılık yöntemlerini uyguluyor. Bu sırada banka hesabının gerçek sahipleri, kendilerine gelen güvenlik mesajlarını ya da banka tarafından yapılan aramaları görmezken, sabah saatlerinde ise banka hırsızlığını önlemek için geç kalınmış olunuyor. Bu nedenle BDDK'nın, bankalara verdiği yeni talimat ile bu durumun önüne geçebilmek amacıyla kredi kartından yapılacak nakit işlemlere zaman kısıtlaması getireceği ifade ediliyor. Telefonunda NFC olmayan çekemeyecekBuna göre, saat 22.00 ve 06.00 arasında yapılacak nakit avans işlemlerine söz konusu talebi çipli kimlik kartlarıyla fiziksel olarak onaylama zorunluluğu getirildi. Söz konusu işlem ise yalnızca NFC özelliği bulunan telefonlar ile gerçekleştirilebilecek. Telefonunda bu özellik bulunmayan ya da çipli kimlik kartına sahip olmayan kullanıcılar ise nakit avans çekim işlemi için kısıtlama saatlerinin sona ermesini bekleyecek.

