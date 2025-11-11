https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/kredi-kartlarina-saat-ayari-bu-saatlerde-nakit-cekimi-yapilmayacak-1100885405.html
Kredi kartlarına saat ayarı: Bu saatlerde nakit çekimi yapılmayacak
Kredi kartlarına saat ayarı: Bu saatlerde nakit çekimi yapılmayacak
Sputnik Türkiye
Banka hesapları ve kredi kartlarında dolandırıcılığı önlemek için saat 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacak nakit işlemler için çipli kimlikler ile onay... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T10:49+0300
2025-11-11T10:49+0300
2025-11-11T11:08+0300
ekonomi̇
bddk
kredi kartı
kredi kartı dolandırıcılığı
kredi kartı limiti
nakit
nakit para
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089290960_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_a83e0c4b19957427394ada9f9f7e02ba.jpg
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka hesapları ve kredi kartlarındaki dolandırıcılık olaylarını engellemek için yeni bir önlemi hayata geçireceği belirtiliyor. Buna göre, banka fark etmeksizin tüm müşteriler saat 22.00 ile 06.00 arasında yapacağı nakit işlemler sırasında çipli kimlikleri ile onay almak zorunda kalacak. Telefonunda NFC özelliği olmayan kullanıcılar ise bu saatler arasında nakit avans çekimi yapamayacak.'Gece dolandırıcılığı'nın önüne geçilecekSözcü'nün haberine göre, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine her geçen gün bir yenisi eklenirken BDDK bu tür istenmeyen durumların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi yeni önlemi yürürlüğe alacağı belirtiliyor.Kullanıma açık ve yüklü limiti bulunan kartları gözüne kestiren dolandırıcılar, özellikle gece saatlerinde dolandırıcılık yöntemlerini uyguluyor. Bu sırada banka hesabının gerçek sahipleri, kendilerine gelen güvenlik mesajlarını ya da banka tarafından yapılan aramaları görmezken, sabah saatlerinde ise banka hırsızlığını önlemek için geç kalınmış olunuyor. Bu nedenle BDDK'nın, bankalara verdiği yeni talimat ile bu durumun önüne geçebilmek amacıyla kredi kartından yapılacak nakit işlemlere zaman kısıtlaması getireceği ifade ediliyor. Telefonunda NFC olmayan çekemeyecekBuna göre, saat 22.00 ve 06.00 arasında yapılacak nakit avans işlemlerine söz konusu talebi çipli kimlik kartlarıyla fiziksel olarak onaylama zorunluluğu getirildi. Söz konusu işlem ise yalnızca NFC özelliği bulunan telefonlar ile gerçekleştirilebilecek. Telefonunda bu özellik bulunmayan ya da çipli kimlik kartına sahip olmayan kullanıcılar ise nakit avans çekim işlemi için kısıtlama saatlerinin sona ermesini bekleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/banka-dolandiriciligina-emsal-karar--calinan-para-faiziyle-geri-odendi-1100637235.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089290960_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_f2cf0dab3b19b0f7e741b08b045fa465.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bddk, kredi kartı, kredi kartı dolandırıcılığı, kredi kartı limiti, nakit, nakit para, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
bddk, kredi kartı, kredi kartı dolandırıcılığı, kredi kartı limiti, nakit, nakit para, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
Kredi kartlarına saat ayarı: Bu saatlerde nakit çekimi yapılmayacak
10:49 11.11.2025 (güncellendi: 11:08 11.11.2025)
Banka hesapları ve kredi kartlarında dolandırıcılığı önlemek için saat 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacak nakit işlemler için çipli kimlikler ile onay almak zorunlu hale getirilecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka hesapları ve kredi kartlarındaki dolandırıcılık olaylarını engellemek için yeni bir önlemi hayata geçireceği belirtiliyor. Buna göre, banka fark etmeksizin tüm müşteriler saat 22.00 ile 06.00 arasında yapacağı nakit işlemler sırasında çipli kimlikleri ile onay almak zorunda kalacak. Telefonunda NFC özelliği olmayan kullanıcılar ise bu saatler arasında nakit avans çekimi yapamayacak.
'Gece dolandırıcılığı'nın önüne geçilecek
Sözcü'nün haberine göre, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine her geçen gün bir yenisi eklenirken BDDK bu tür istenmeyen durumların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi yeni önlemi yürürlüğe alacağı belirtiliyor.
Kullanıma açık ve yüklü limiti bulunan kartları gözüne kestiren dolandırıcılar, özellikle gece saatlerinde dolandırıcılık yöntemlerini uyguluyor. Bu sırada banka hesabının gerçek sahipleri, kendilerine gelen güvenlik mesajlarını ya da banka tarafından yapılan aramaları görmezken, sabah saatlerinde ise banka hırsızlığını önlemek için geç kalınmış olunuyor. Bu nedenle BDDK'nın, bankalara verdiği yeni talimat ile bu durumun önüne geçebilmek amacıyla kredi kartından yapılacak nakit işlemlere zaman kısıtlaması getireceği ifade ediliyor.
Telefonunda NFC olmayan çekemeyecek
Buna göre, saat 22.00 ve 06.00 arasında yapılacak nakit avans işlemlerine söz konusu talebi çipli kimlik kartlarıyla fiziksel olarak onaylama zorunluluğu getirildi. Söz konusu işlem ise yalnızca NFC özelliği bulunan telefonlar ile gerçekleştirilebilecek. Telefonunda bu özellik bulunmayan ya da çipli kimlik kartına sahip olmayan kullanıcılar ise nakit avans çekim işlemi için kısıtlama saatlerinin sona ermesini bekleyecek.