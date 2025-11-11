Türkiye
Tokayev, Putin’le görüşmek üzere Rusya’ya gidiyor: Rusya-Kazakistan işbirliği görüşülecek
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Rusya'ya gidecek. Ziyaretin ardından önemli belgelerin... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 11-12 Kasım tarihlerinde Rusya’ya gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Görüşmelerde, Rusya-Kazakistan stratejik ortaklığı ve müttefikliğinin siyasi, ticari-ekonomik, kültürel ve insani boyutlardaki gelişimi ile bölgesel ve uluslararası gündemin temel konuları ele alınacak. Ziyaretin ardından ise önemli belgelerin imzalanması bekleniyor.Liderler ayrıca, Kazakistan’ın Oral (Uralsk) kentinde düzenlenecek Rusya-Kazakistan 21. Bölgesel İşbirliği Forumu’nun genel kurul katılımcılarına video konferans aracılığıyla hitap edecek.Tokayev, Ekim ayında Tacikistan’ın Duşanbe kentindeki BDT Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada, Moskova ziyaretinin özel önem taşıdığını ve hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü belirtmişti. Kazakistan lideri, bu ziyaretin iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve müttefikliğe yeni bir ivme kazandırabilecek dönüm noktası niteliğinde olabileceğini vurgulamıştı.
04:42 11.11.2025
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ile Moskova'da bir araya geldi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Rusya'ya gidecek. Ziyaretin ardından önemli belgelerin imzalanması bekleniyor.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 11-12 Kasım tarihlerinde Rusya’ya gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
Görüşmelerde, Rusya-Kazakistan stratejik ortaklığı ve müttefikliğinin siyasi, ticari-ekonomik, kültürel ve insani boyutlardaki gelişimi ile bölgesel ve uluslararası gündemin temel konuları ele alınacak. Ziyaretin ardından ise önemli belgelerin imzalanması bekleniyor.
Liderler ayrıca, Kazakistan’ın Oral (Uralsk) kentinde düzenlenecek Rusya-Kazakistan 21. Bölgesel İşbirliği Forumu’nun genel kurul katılımcılarına video konferans aracılığıyla hitap edecek.
Tokayev, Ekim ayında Tacikistan’ın Duşanbe kentindeki BDT Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada, Moskova ziyaretinin özel önem taşıdığını ve hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü belirtmişti.
Kazakistan lideri, bu ziyaretin iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve müttefikliğe yeni bir ivme kazandırabilecek dönüm noktası niteliğinde olabileceğini vurgulamıştı.
