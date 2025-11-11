https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/suriyeli-uzman-mig-31-savas-ucagini-kacirma-girisimi-casusluk-degil-acik-terorizmdir-1100908184.html
Suriyeli uzman: MiG-31 savaş uçağını kaçırma girişimi casusluk değil, açık terörizmdir
Suriyeli uzman: MiG-31 savaş uçağını kaçırma girişimi casusluk değil, açık terörizmdir
Sputnik Türkiye
Suriyeli siyasi analist ve Rusya uzmanı Faiz Havala, Ukrayna ve Britanya istihbaratının ‘Kinjal’ füzesi taşıyan MiG-31 savaş uçağını kaçırma girişiminin klasik... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T20:02+0300
2025-11-11T20:02+0300
2025-11-11T20:02+0300
ukrayna kri̇zi̇
mig-31
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna
britanya
rusya
abd
nato
kırım köprüsü
kinjal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102435/12/1024351250_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_67b7b934ea705bc35ccd34572cbefd9f.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Ukrayna ve Britanya istihbarat birimleri tarafından planlanan MiG-31 savaş uçağını kaçırma girişimini Sputnik’e değerlendiren siyasi analist Faiz Havala, operasyonun arkasında “eski Britanya yöntemlerinin” izlerinin olduğunu belirtti:Havala, Ukrayna ordusunun cephede başarısız olduğunu gören Batılı ülkelerin son dönemde taktik değiştirdiğini ve “yatırımlarının boşa gitmesi” nedeniyle tehlikeli provokasyonlara yöneldiğini vurguladı.Havala, Batı’nın yeni hedefinin, Rusya’nın NATO ülkelerine saldırı düzenlediği izlenimini yaratmak olduğuna dikkat çekerek, “Şimdi planları, Rusya’yı doğrudan ABD ile çatışmaya çekmek. Bunun için Romanya veya Polonya’daki NATO tesislerine ‘sahte Rus saldırıları’ düzenlemeyi planlıyorlar” ifadelerini kullandı.Batı’nın bu politikayla ‘stratejik hata’ yaptığını vurgulayan Havala, “Batı hala bugünkü Rusya’yı 1990’ların zayıf Rusya’sı sanıyor. Gerçekle yüzleşme zamanı geldi: Ukrayna cephesinde kaybettiler. Artık çatışmayı büyütmek yerine yenilgilerini kabul etmeliler” değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/rus-uzman-belozerov-ukrayna-mig-31i-kacirma-girisiminde-disaridan-destek-aldi-1100899030.html
ukrayna
britanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102435/12/1024351250_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_b9c9c56ed777fb6d3f2a3740904b36f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mig-31, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, britanya, rusya, abd, nato, kırım köprüsü, kinjal
mig-31, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, britanya, rusya, abd, nato, kırım köprüsü, kinjal
Suriyeli uzman: MiG-31 savaş uçağını kaçırma girişimi casusluk değil, açık terörizmdir
Suriyeli siyasi analist ve Rusya uzmanı Faiz Havala, Ukrayna ve Britanya istihbaratının ‘Kinjal’ füzesi taşıyan MiG-31 savaş uçağını kaçırma girişiminin klasik casusluk değil, terörizm olduğunu belirtti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Ukrayna ve Britanya istihbarat birimleri tarafından planlanan MiG-31 savaş uçağını kaçırma girişimini Sputnik’e değerlendiren siyasi analist Faiz Havala, operasyonun arkasında “eski Britanya yöntemlerinin” izlerinin olduğunu belirtti:
Bu casusluk değil, düpedüz terörizm. Ve derin İngiliz kökleri var. Kırım'daki patlamalar, Kırım Köprüsü'nü insansız botlarla havaya uçurma girişimleri... bunların hepsinde Londra imzası var.
Havala, Ukrayna ordusunun cephede başarısız olduğunu gören Batılı ülkelerin son dönemde taktik değiştirdiğini ve “yatırımlarının boşa gitmesi” nedeniyle tehlikeli provokasyonlara yöneldiğini vurguladı.
Havala, Batı’nın yeni hedefinin, Rusya’nın NATO ülkelerine saldırı düzenlediği izlenimini yaratmak olduğuna dikkat çekerek, “Şimdi planları, Rusya’yı doğrudan ABD ile çatışmaya çekmek. Bunun için Romanya veya Polonya’daki NATO tesislerine ‘sahte Rus saldırıları’ düzenlemeyi planlıyorlar” ifadelerini kullandı.
Batı’nın bu politikayla ‘stratejik hata’ yaptığını vurgulayan Havala, “Batı hala bugünkü Rusya’yı 1990’ların zayıf Rusya’sı sanıyor. Gerçekle yüzleşme zamanı geldi: Ukrayna cephesinde kaybettiler. Artık çatışmayı büyütmek yerine yenilgilerini kabul etmeliler” değerlendirmesinde bulundu.