https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/suriyeli-uzman-mig-31-savas-ucagini-kacirma-girisimi-casusluk-degil-acik-terorizmdir-1100908184.html

Suriyeli uzman: MiG-31 savaş uçağını kaçırma girişimi casusluk değil, açık terörizmdir

Suriyeli uzman: MiG-31 savaş uçağını kaçırma girişimi casusluk değil, açık terörizmdir

Sputnik Türkiye

Suriyeli siyasi analist ve Rusya uzmanı Faiz Havala, Ukrayna ve Britanya istihbaratının ‘Kinjal’ füzesi taşıyan MiG-31 savaş uçağını kaçırma girişiminin klasik... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-11T20:02+0300

2025-11-11T20:02+0300

2025-11-11T20:02+0300

ukrayna kri̇zi̇

mig-31

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna

britanya

rusya

abd

nato

kırım köprüsü

kinjal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102435/12/1024351250_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_67b7b934ea705bc35ccd34572cbefd9f.jpg

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Ukrayna ve Britanya istihbarat birimleri tarafından planlanan MiG-31 savaş uçağını kaçırma girişimini Sputnik’e değerlendiren siyasi analist Faiz Havala, operasyonun arkasında “eski Britanya yöntemlerinin” izlerinin olduğunu belirtti:Havala, Ukrayna ordusunun cephede başarısız olduğunu gören Batılı ülkelerin son dönemde taktik değiştirdiğini ve “yatırımlarının boşa gitmesi” nedeniyle tehlikeli provokasyonlara yöneldiğini vurguladı.Havala, Batı’nın yeni hedefinin, Rusya’nın NATO ülkelerine saldırı düzenlediği izlenimini yaratmak olduğuna dikkat çekerek, “Şimdi planları, Rusya’yı doğrudan ABD ile çatışmaya çekmek. Bunun için Romanya veya Polonya’daki NATO tesislerine ‘sahte Rus saldırıları’ düzenlemeyi planlıyorlar” ifadelerini kullandı.Batı’nın bu politikayla ‘stratejik hata’ yaptığını vurgulayan Havala, “Batı hala bugünkü Rusya’yı 1990’ların zayıf Rusya’sı sanıyor. Gerçekle yüzleşme zamanı geldi: Ukrayna cephesinde kaybettiler. Artık çatışmayı büyütmek yerine yenilgilerini kabul etmeliler” değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/rus-uzman-belozerov-ukrayna-mig-31i-kacirma-girisiminde-disaridan-destek-aldi-1100899030.html

ukrayna

britanya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mig-31, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, britanya, rusya, abd, nato, kırım köprüsü, kinjal